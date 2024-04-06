Самые богатые люди мира: Цукерберг обогнал Маска в рейтинге миллиардеров (фото)

По мнению аналитиков Bloomberg, изменение разрыва в капиталах Маска и Цукерберга свидетельствует, как некогда популярные акции электромобилей были побеждены инновационными технологиями, связанными с искусственным интеллектом.

Related video

Марк Цукерберг в пятницу, 5 апреля, впервые после 2020 года обогнал своего фактически главного конкурента — Илона Маска в Индексе миллиардеров Bloomberg и стал третьим из самых богатых людей мира. Об этом пишет само агентство.

Как свидетельствует Bloomberg, состояние Маска в этом году сократилось на 48,4 миллиарда долларов, а Цукерберга — увеличилось на 58,9 миллиарда долларов.

Соперничество двух миллиардеров выходит за рамки просто измерения объемов их богатства: Маск и Цукерберг были вовлечены в продолжающуюся публичную ссору, которая усилилась, когда Meta запустила Threads, социальную медиа-платформу, которая конкурирует с соцсетью X Маска. В 2023 году они даже обменялись колкостями, однако 52-летний Маск недавно возродил эту идею на X, заявив, что будет драться с 39-летним Цукербергом "где угодно и когда угодно".

Изменение разрыва в капиталах Маска и Цукерберга, который в ноябре 2021 года достигал 215 миллиардов долларов, свидетельствует, как некогда популярные акции электромобилей были побеждены инновационными технологиями, особенно всем, что связано с искусственным интеллектом.

Как "похудели" активы Маска

Основатель и гендиректор Tesla и SpaceX, который еще в начале марта занимал первое место в рейтинге, опустился на четвертое место после того, как агентство Reuters сообщило, что корпорация Tesla отменила планы по выпуску менее дорогого автомобиля, что привело к падению акций.

"Это последовало за новостями в начале недели о том, что поставки автомобилей Tesla упали за три месяца до марта, что стало их первым годовым снижением с первых дней пандемии Covid", — фиксирует Bloomberg.

Акции Tesla упали на 34% в этом году, что сделало это падение худшим показателем в индексе S&P 500. Фактически Маск пострадал от глобального замедления спроса на электромобили, растущей конкуренции в Китае и производственных проблем в Германии.

Вместе с тем чистый капитал гендиректора Tesla может еще больше пострадать после того, как судья штата Делавэр отменил его компенсационный пакет в этой компании в размере 55 миллиардов долларов. Ведь Индекс миллиардеров Bloomberg продолжает использовать опционы из этого пакета заработной платы, которые являются одним из крупнейших активов Маска, при расчете его богатства.

Как "поправились" дела у Цукерберга

Состояние владельца и разработчика Meta Platforms Inc. поднялось до новых максимумов, особенно в пятницу, 5 апреля. Meta выросла на 49% благодаря сильным квартальным доходам и энтузиазму по поводу инициатив компании в области искусственного интеллекта. Это пятый результат в индексе S&P 500.

Цукерберг впервые вошел в тройку самых богатых людей рейтинга Bloomberg с 16 ноября 2020 года, когда его состояние составляло 105,6 миллиарда долларов, а состояние Маска — 102,1 миллиарда долларов. Сейчас состояние Маска составляет 180,6 миллиарда долларов, а состояние Цукерберга — 186,9 миллиарда долларов.

Фото: Скриншот

Первые две позиции Индекса миллиардеров Bloomberg занимают Бернар Арно, председатель гиганта роскоши LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, и основатель Amazon.com Inc. Джефф Безос с состоянием в 223,4 миллиарда долларов и 207,3 миллиарда долларов соответственно.

Важно

Подготовка к Судному дню: мировая элита строит секретные бункеры и запасается оружием (фото)

Напомним, Фокус писал, что в неизвестном месте в Канзасе (США) находится 15-этажный подземный бункер, оснащенный всем необходимым для выживания в условиях конца света, войны или захвата роботами. Впервые построенный во времена холодной войны, он был спроектирован таким образом, чтобы выдержать прямое ядерное попадание.