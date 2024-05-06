"Не признаем выборы свободными": в Госдепе США назвали Путина президентом РФ (видео)

Соединенные Штаты не будут отправлять представителя на так называемую инаугурацию российского президента, которая состоится 7 мая.

Related video

США признают главу Кремля Владимира Путина президентом России. Об этом заявил на брифинге официальный представитель госдепартамента Мэтью Миллер.

Он отметил, что американские власти не считали выборы в РФ свободными и честными. По словам Миллера, Путин — президент России, а также и в дальнейшем намерен занимать эту должность.

Важно

"Боюсь, что Путин хочет всю Украину": в Италии заговорили о необходимости переговоров с РФ

"Мы, конечно, не признаем эти выборы свободными и честными, но он президент России и собирается и в дальнейшем быть им", — заявил Миллер.

На инаугурацию Путина США своего представителя не отправят. Церемония состоится 7 мая.

Представитель Госдепартамента прокомментировал и российскую ядерную риторику. Мэтью Миллер назвал заявления безрассудными и безответственными. США сейчас не видят никаких причин корректировать собственную ядерную позицию в ответ на эти заявления, а также на признаки того, что Россия готовится применить ядерное оружие в Украине.

Ядерные угрозы РФ

Путин 6 мая поручил испытать в РФ нестратегическое ядерное оружие. В России запланировали провести военные учения по отработке навыков применения нестратегического ядерного оружия. Министерство обороны России отметило, что военные учения направлены на поддержание готовности личного состава к боевому применению оружия массового поражения, чтобы дать ответ "провокационным заявлениям и угрозам" отдельных западных политиков. Отмечается, что во время учений запланирована практическая отработка вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Напомним, 6 мая РФ официально пригрозила ударить по военным объектам Британии. Москва рассматривает слова главы британского МИДа Дэвида Кэмерона как свидетельство серьезной эскалации и подтверждение растущей вовлеченности Лондона в военные действия на стороне Киева.