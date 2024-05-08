Никаких V и Z: в Берлине на 8-9 мая запретили российские флаги и символику

По информации немецкого издания, сторонники Украины 8 мая собираются на демонстрацию в правительственном квартале под лозунгом "Мир Европе! Российские солдаты, прочь из Украины!".

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В Берлине, столице Германии, запретили на 8 и 9 мая российские флаги и символику российской агрессии против Украины, а также усилена охрана общественного порядка. Об этом 7 мая пишет немецкое издание Zeit online.

Как подчеркивается в информации, флаги запрещены не только на улицах, но и вокруг советских мемориалов, не разрешены военная форма, любые обозначения буквами V или Z либо другими знаками, прославляющими войну России против Украины. Российские военные и походные песни также запрещены.

В Европе 8 мая чтут память погибших во Второй мировой войне. Вместе с тем, именно 8 и 9 мая россияне, живущие в Германии, и местные левые и коммунистические силы собираются провести митинги у Бранденбургских ворот, а также возложить венки к советским памятникам в Трептов-парке и парке Тиргартен.

Кроме того, 9 мая в Берлине собирается выступить российская националистическая рок-группа Nachtwölfe ("Ночные волки"), которая вместе с одноименной группировкой считаются сторонниками президента РФ Владимира Путина. Они в последние годы путешествуют на байках через Словакию, Австрию, Чехию, Саксонию и Бранденбург, чтобы именно к 8 и 9 мая появиться в столице Германии. В прошлом году толпе из 100 рокеров запретили въезжать в город, однако колонна в 60 мотоциклов разделилась на несколько групп и все-таки заехала в Трептов-парк.

Также заявлены мероприятия, основной темой которых будет нынешняя российско-украинская война, причем они будут иметь как пророссийский, так и антироссийский характер. Так, сторонники Украины 8 мая собираются на демонстрацию в правительственном квартале под лозунгом "Мир Европе! Российские солдаты, прочь из Украины!".

В 2023 году берлинская полиция сначала запретила как российскую, так и украинскую символику. Однако столичный суд отменил запрет для украинских флагов и символики. Правоохранители усилят меры безопасности во избежание столкновений.

Кроме того, к провокациям на 8 и 9 мая готовы в странах Балтии и Молдове. В Эстонии также запретили на 9 мая символику, связанную с агрессией России, а в Молдове будут штрафовать людей с георгиевскими лентами и символикой агрессии РФ против Украины.

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Парад 9 мая в Москве: СМИ сообщили, лидеры каких стран приедут к Путину

Напомним, в апреле Фокус писал, что Офис президента Украины Владимира Зеленского проинформировал, чего ожидать во время торжеств, которые состоятся в Москве в честь дня победы.

Кроме того, украинские власти сообщили о возможных планах Кремля, например, о намерении оккупировать Часов Яр в Донецкой области, однако российских войск в городе по состоянию на 8 мая не зафиксировано.