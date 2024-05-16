До Норвегии не долетел: самолет из Лондона экстренно сел в Нидерландах из-за дыма в кабине

Airbus A320 следовал из Британии в Норвегию, но над Северным морем кабину пилотов затянуло дымом. Самолет пришлось экстренно сажать в Нидерландах.

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Самолет British Airways, выполнявший рейс из Лондона в Осло совершил вынужденную посадку в Нидерландах, после того, как подал сигнал бедствия, находясь над Северным морем. Об этом пишет The Sun.

Лайнер Airbus A320 совершил вынужденную посадку вчера в 19.38, всего через 90 минут после взлета. До этого капитан предупредил авиадиспетчеров и сообщил им, что самолету необходимо немедленно приземлиться, а также подал сигнал бедствия.

Несколько пожарных машин и машин скорой помощи были отправлены на взлетно-посадочную полосу амстердамского аэропорта Схипхол, где приземлился Airbus A320 с 190 людьми на борту.

Самолет из Лондона экстренно приземлился в Нидерландах Фото: Соцсети

Напуганным пассажирам сказали, что самолет должен приземлиться из-за "соображений безопасности", прежде чем их вывели через заднюю дверь, которая находилась дальше остальных от дымящейся кабины пилотов.

Пострадавший самолет в итоге блокировал взлетно-посадочную полосу, что вызвало еще большие задержки в аэропорту Схипхол, где расписание уже было изменено, чтобы освободить взлетно-посадочную полосу для рейса BA.

Сейчас следователи осматривают самолет, чтобы выяснить, что стало причиной задымления. А пассажиров разместили в отелях Амстердама на ночь, прежде, чем сегодня они смогли продолжить путешествие в Осло на другом самолете.

Самолет из Лондона экстренно приземлился в Нидерландах Фото: Соцсети

"Дым в кабине никогда ни о чем хорошем не сигнализирует. А на такой высоте, это, мягко говоря, тревожно", — сообщил источник.

А другой инсайдер отметил, что посадка самолета в отдаленной части аэродрома в Амстердаме показывает, насколько серьезной была ситуация. Airbus A320 посадили на самой дальней полосе, чтобы дымящийся самолет находился как можно дальше от здания аэровокзала.

Напомним, за две первые недели мая сразу три самолета Boeing попали в аварии. У транспортника в Турции лопнула шина, из-за чего он тормозил носом, еще у одного лайнера сломалось шасси, а Боинг 737-300 с 78 пассажирами в Сенегале выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся во время взлета.