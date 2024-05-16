"Нам там непросто сейчас:" Лукашенко обсудил Украину с президентом Азербайджана (фото)

Александр Лукашенко прибыл в Баку с официальным визитом. И на встрече с Ильхамом Алиевым назвал его "ответственным" за ситуацию на Кавказе.

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Александр Лукашенко и Ильхам Алиев встретились в Баку, куда Лукашенко прибыл с официальным визитом. Обсуждали войну в Украине и ситуацию на Кавказе. Причем Лукашенко засыпал Алиева комплиментами, назвав его тем, кто отвечает за ситуацию на Кавказе. Об этом пишет Вelta.

Лукашенко заявил, что детально проинформировал Алиева о ситуации в регионе в связи с конфликтом в Украине. И отметил, что "оценки и точки зрения у нас или близки, или совпадают".

"Нашу позицию вы знаете. Нам там непросто сейчас. Но мы будем делать все, чтобы там был мир. И будем двигаться в этом направлении. Опыт Азербайджана послевоенного устройства, мирного устройства очень важен и для нашего региона", — сообщил Лукашенко.

Александр Лукашенко прибыл в Баку на своем самолете Фото: belta.by

Отдельно Лукашенко и Алиев обсуждали происходящее и в кавказском регионе. Белорусский диктатор высказался очень лестно, заявив, что в лице Азербайджана на Кавказе появился "мощный лидер", способный контролировать регион.

"Вы уже в целом отвечаете за ситуацию на Кавказе, на что мы (те народы, которые не живут на Кавказе) очень надеемся. Это дополнительная нагрузка на вас, хотя и своих проблем хватает. Тем не менее никуда не денетесь. Время выбрало вас, как у нас говорят, и вы несете ответственность за кавказский регион как лидер", – сообщил Лукашенко Ильхаму Алиеву.

Встреча Ильхама Алиева и Александра Лукашенко в Баку Фото: belta.by

Напомним, в начале мая политический обозреватель Леонид Швец отмечал, что Александр Лукашенко не будет отправлять войска воевать в Украину, так как трезво оценивает возможности своей армии.

Ранее, 12 апреля, Лукашенко объяснил, почему Беларусь не вступает в войну против Украины. Он оценил количество украинских сил на участке белорусской границы в 120 тысяч военных. Политик считает, что вступление белорусской армии в войну никаких результатов не даст.