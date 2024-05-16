Президент Словакии навестил Фицо в больнице после покушения

По словам Петера Пеллегрини, он поблагодарил врачей, но сказал, что премьер все еще в тяжелом состоянии.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, на жизнь которого покушались накануне, 15 мая, пока находится в больнице. Новоизбранный словацкий президент Петер Пеллегрини рассказал, что состояние премьера остается тяжелым. Об этом сообщает Aktuality.

Политики обменялись несколькими словами. По словам Пеллегрини, беседа носила личный характер и длилась несколько минут, согласно рекомендациям врачей.

"Мы знаем друг друга больше двадцати лет. Он был очень уставший", — сказал президент.

Пеллегрини отметил, что говорить о том, что угроза для жизни миновала, пока преждевременно. Он также выразил благодарность медикам, но сказал, что премьер все еще в тяжелом состоянии.

Фицо чудом избежал смерти. По словам Пеллегрини, если бы пуля прошла на несколько сантиметров в сторону, "пришлось бы говорить о другом".

Новый президент Словакии также призвал граждан к единству и пониманию.

Покушение на Фицо было красной чертой, сказал он. В стране разобщенность и несогласие, потому важно отказаться от насилия.

"Нам нужно успокоить страсти и начать объединять разделенную Словакию", – заключил он.

Полиция Словакии призывает граждан воздержаться от любых проявлений насилия и высказываний, сеющих ненависть.

Напомним, что стрелок, который напал на Фицо, может иметь отношение к пророссийской организации.

Также сообщалось, что заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал покушение на Фицо.