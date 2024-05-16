В МВД Словакии опровергли связь стрелявшего в Фицо поэта с Украиной

Генеральная прокуратура Словакии наложила эмбарго на расследование.А полиция опровергла слухи о том, что задержанный Юрай Чинтула был связан с женщиной из Украины.

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Глава полиции Словакии Любомир Солак опроверг информацию о том, что партнершей нападавшего на Роберта Фицо стрелка была женщина из Украины, с которой он "должен был радикализироваться". Также он сообщил, что в полиции произошла утечка информации. Об этом пишет Aktuality.

Генеральная прокуратура наложила информационное эмбарго на расследование нападения на премьер-министра Роберта Фицо. Поэтому полиция Словакии все подробности о ходе расследования покушения на премьер-министра выдает очень дозировано.

Но во время последнего выхода к прессе, глава полиции Любомир Солак опроверг информацию о том, что партнершей нападавшего была женщина из Украины, с которой он должен был "радикализироваться". "Никакая информация не подтвердилась, это обман", — подчеркнул он.

Глава полиции Любомир Солак на пресс-конференции Фото: Aktuality

Руководство полиции прокомментировало эскалацию ненависти в Интернете и связанную с этим работу полиции. "Мы зафиксировали несколько десятков подобных инцидентов. Мы идентифицировали конкретных людей в нескольких случаях и, вероятно, скоро сообщим о результатах. Мы регистрируем угрозы членам правительства и другим политическим лидерам оппозиции и коалиции", — заявил Солак.

После убийства в социальных сетях начали распространяться различные ненавистнические комментарии и призывы к эскалации насилия, сообщили в полиции и отметили, что отслеживают такие сообщения.

Также в полиции подтвердили, что занимаются утечкой информации из отделения, куда был доставлен задержанный стрелок. Так, в соцсетях оказались видео с задержанным, а также фотографии, удостоверяющие его личность. Полиция пока не установила, кто из коллег несет ответственность за утечки.

Напомним, в премьер-министра Роберта Фицо стреляли 15 мая после выездного заседания правительства. Инцидент произошел в городе Гандлов. Сразу был задержан 71-летний мужчина, которого позже опознали, как поэта Юрая Чинтулу.

Покушение на Роберта Фицо

Ему грозит обвинение в умышленном убийстве. Санкция статьи: от 25 лет за решеткой до пожизненного. По словам министра внутренних дел Матуша Шутая Эштока и министра обороны Роберта Калиняка, нападение было политически мотивированным.

"Подозреваемый не является членом какой-либо радикальной политической группы. Это одинокий волк", — сказал министр Шутай Эшток. Он добавил, что преступник принимал участие в нескольких антиправительственных акциях протеста.

Также журналисты нашли подтверждение, что Чинтула был связан с военизированной организацией "Словацкие солдаты", которая в свою очередь имела связи с РФ.