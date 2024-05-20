Кабмин Ирана официально подтвердил смерть президента Ибрахима Раиси

Вертолет, на котором летел Ибрахим Раиси, разбился накануне вечером. Президент направлялся на НПЗ в Тебризе.

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В Иране официально объявили о смерти восьмого президента Исламской Республики Иран. Ибрахим Раиси погиб во время крушения вертолета в горах. Объявление о смерти сделали по телевидению, зачитав сообщение из мечети Реза Ангури. Об этом сообщает агентство Tasnim News.

Кроме Раиси на борту вертолета были министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рахмати и аятолла Мохаммед Али Але-Хашем. А также имам Тебриза. Кроме этого погибли телохранители Раиси и весь летный экипаж.

Поиски вертолета Раиси в горах

Сообщается, что Раиси с делегацией сначала посетил плотину Годафарин в Восточном Азербайджане, а потому направлялся на нефтеперерабатывающий завод в Тебризе. Крушение произошло из-за "неблагоприятных погодных условий".

Портрет Ибрахима Раиси с траурной лентой Фото: Tasnim News

Официальные СМИ также пишут, что попытки найти разбившийся вертолет затянулись на несколько часов из-за туманной погоды и доступа к месту, где разбился президентский вертолет. Это произошло в горах. Искали место крушения с помощью беспилотников.

До места крушения вертолета было нелегко добраться

Обязанности президента будет исполнять первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер. Выборы объявят в течении 50 дней.

Кто такой Мохаммад Мохбер

Мохбер стал первым вице-президентом в 2021 году после избрания Раиси президентом. Считается близким другом верховного лидера Али Хаменеи.

Мохаммад Мохбер Фото: Tasnim News

68-летний Мохбер вместе со спикером парламента и главой судебной власти войдут в совет из трех человек, который будет заниматься новыми выборами.

Reuters сообщает, что он входил в группу иранских чиновников, которые посещали Москву в октябре 2022 года и дали добро на поставку России ракет "земля-земля" и беспилотников.

В 2010 году Мохбер был включен в санкционный список ЕС за участие в "деятельности, связанной с ядерными и баллистическими ракетами".

Напомним, ранее официальные иранские СМИ назвали смерть Раиси "мученической". А также сразу после новостей о его смерти быстро появилось, а потом исчезло сообщение о том, что он направился в Тебриз на машине, а не на вертолете.