Объявлен мертвым: самолет вице-президента Малави нашли разбившимся в лесу (фото)

Саулос Клаус Чилима находился на борту военного самолета с еще девятью людьми. Борт вылетел из столицы, но в пункт назначения не прибыл.

Related video

Самолет, на борту которого находился вице-президент Малави Саулос Клаус Чилима, разбился в густом лесу. Президент страны подтвердил его смерть, сообщает местное издание Nation Online.

Ранее Reuters писал со ссылкой на высокопоставленного военного чиновника Пола Валентино Фири, что поисково-спасательные операции были затруднены из-за туманной погоды вокруг леса Чикангава, которая ухудшала видимость.

51-летний Чилима находился на борту военного самолета вместе с девятью другими людьми, которые покинули столицу Лилонгве в 09:17 10 июня.

Военные у обломков самолета Чилимы Фото: Twitter/X Nation Online

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Мзузу в 10:02, но не смог приземлиться из-за плохой видимости, и ему было приказано вернуться в столицу, сообщил президент Лазарус Чаквера в телеобращении к нации в понедельник. Авиационным властям не удалось связаться с самолетом, поскольку он пропал с радаров. 11 июня, около 12:00, в соцсетях стали появляться фото разбитого самолета на горном склоне. Сообщалось, что разбитый самолет вице-президента найден, но не его тело.

Военные у обломков самолета Чилимы Фото: Twitter/X Nation Online

Вскоре президент Малави вышел в прямой эфир и заявил, что никто из девяти человек, которые были на борту самолета, не выжили.

Чилима, которого считали потенциальным кандидатом на президентских выборах в следующем году, был арестован в 2022 году по обвинению во взяточничестве.

Саулос Клаус Чилима, вице-президент Малави Фото: Getty Images

Однако в прошлом месяце суд Малави снял с него обвинения после того, как директор прокуратуры подал уведомление о прекращении дела. Чилима отрицал свою вину.

Напомним, 20 мая в авиакатастрофе погиб президент Ирана Ибрахим Раиси. Его вертолет врезался в скалу. Кроме Раиси, на борту было еще несколько чиновников: 60-летний глава МИД Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор провинции Восточный Азербайджан аятолла Мохаммад Али Аль-э-Хашем, а также другие официальные лица и телохранители.