14 паломников в Мекке умерли от теплового удара во время хаджа

Температура в Саудовской Аравии поднимается до 50 градусов. И сейчас сообщается о 2700 случаях тепловых и солнечных ударов среди паломников.

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По меньшей мере 14 иорданских паломников умерли от теплового удара во время хаджа в Мекку. По данным Национального центра метеорологии, температура в Мекке, где находится самое святое место ислама, в воскресенье достигла 50 градусов по Цельсию. Министерство иностранных дел Иордании сначала сообщало о шести погибших, но потом обновило данные. А представитель Министерства здравоохранения Саудовской Аравии Мохаммед аль-Абдулаали сообщает о более чем 2700 случаях тепловых и солнечных ударов среди паломников. Об этом пишет The Washington Post.

Хадж является одним из пяти столпов ислама, и хотя бы одно паломничество в жизни считается обязанностью всех трудоспособных мусульман, имеющих финансовые возможности. Большинство ритуалов проводятся на открытом воздухе, в том числе хождение кругами вокруг Каабы в форме куба, самого священного исламского места, чтение молитв лицом к ней и отслеживание шагов пророка Мухаммеда на вершине горы Милосердия.

По данным местных властей, в этом году в хадже примут участие 1,8 миллиона человек со всего мира. Паломничество началось в пятницу и завершится в среду. Ислам следует лунному календарю с 354 днями, поэтому каждый год хадж сдвигается примерно на 10 или 11 дней раньше по григорианскому календарю.

Паломники в Мекке Фото: Al Jazeera

В исследовании, опубликованном в 2019 году, говорится, что повышение жары и влажности из-за изменения климата в некоторых частях Саудовской Аравии, где происходит хадж, может сделать паломничество опасным для жизни. Исследователи из Массачусетского технологического института и Университета Лойолы Мэримаунт в Лос-Анджелесе заявили, что риски могут быть серьезными, когда хадж приходится на самые жаркие летние месяцы — с 2047 по 2052 год и с 2079 по 2086 год.

"Хотя это действительно трагическая ситуация, она, к сожалению, не является неожиданностью, за исключением, возможно, того, что такие события происходят раньше, чем ожидалось", — сообщил Джереми Пал, один из авторов исследования 2019 года.

Тысячи случаев тепловых ударов были зарегистрированы во время прошлогоднего хаджа, который пришелся на конец июня.

Помимо защитных контрмер, исследователи рекомендуют ограничить количество паломников и отдать приоритет тем, у кого хорошее здоровье в годы высокого риска. (Во время пандемии коронавируса в 2021 году Саудовская Аравия ограничила участие паломников в возрасте до 65 лет и ограничила количество участников до 60 000 человек.)

Согласно глобальному анализу The Washington Post, в 2050 году в Мекке будет 182 дня с крайне опасной жарой около 50 градусов на солнце.

Огромные зонты в Мекке Фото: Instagram tmski

Саудовская Аравия пытается адаптироваться к быстро меняющейся ситуации. Власти раздают паломникам холодную воду, устанавливают большие зонтики с водяным орошением и даже открывает дополнительные медпункты для пострадавших.

Проблема, связанная с нарастающим зноем, носит глобальный характер. Этим летом в Индии были зарегистрированы десятки смертей, связанных с жарой, когда температура подскочила выше 50 градусов. А в некоторых регионах страны температура ночью остается выше 30 градусов. В Греции власти обеспокоены пропажей туристов из-за высоких температур, охвативших страну. А в воскресенье Национальная метеорологическая служба опубликовала данные о жаре в некоторых частях Соединенных Штатов, предсказывая "длительный период со зноем и высокой влажностью".

Напомним, из-за аномальной жары в Греции уже погибли несколько туристов, которые днем отправились в горы и погибли от теплового, или солнечного удара. Среди них – известный телеведущий и диетолог доктор Майкл Мосли. Несколько туристов пропали без вести.