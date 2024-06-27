Исключили из партии: в Китае сразу два бывших министра обороны находятся под следствием

Один из экс-чиновников, Ли Шанфу, который был одним из самых влиятельных людей в КНР, исчез несколько месяцев назад без объяснений.

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Китай в четверг исключил своего бывшего министра обороны Ли Шанфу из правящей Коммунистической партии из-за обвинений в коррупции, сообщила государственная телекомпания CCTV, спустя восемь месяцев после того, как он был резко отстранен от должности. Предшественник Ли на посту министра обороны Вэй Фэнхэ также был исключен из Коммунистической партии, и также по подозрению в коррупции. Об этом пишет CNN.

Бывший министр обороны Вэй Фэнхэ Фото: Xinhua

Ли Шанфу, который также был бывшим членом влиятельной Центральной военной комиссии, был отстранен от должности в октябре прошлого года без объяснения причин. За два месяца до этого он исчез из поля зрения общественности. Позже выяснилось, что его уволили из армии и лишили звания генерала.

Агентство "Синьхуа" сообщило, что руководство Коммунистической партии Китая (КПК) в четверг приняло решение об исключении бывшего министра обороны Ли Шанфу за "серьезное нарушение партийной дисциплины и закона".

Расследование относительно бывшего министра было начато, как оказалось, еще 31 августа 2023 года.

Сообщается, что Ли "серьезно нарушил политическую и организационную дисциплину". СМИ КНР сообщают, что он добивался неправомерных льгот в кадровом обеспечении для себя и других, пользовался своим положением для получения льгот для других и получал взамен огромные суммы денег и ценностей. Его также подозревают в получении взятки.

Было также установлено, что он предлагал деньги другим лицам с целью получения неправомерной выгоды, что представляет собой предполагаемое преступление по предложению взятки.

Бывший министр обороны Ли Шанфу Фото: Xinhua

"Синьхуа" также отмечает, что Ли, будучи высокопоставленным партийным и военным чиновником, "предал первоначальные устремления партии и ее принципы. Его действия не оправдали доверия Центрального комитета партии и ЦКК и серьезно испортили политическую среду в секторе военного оборудования и этику соответствующих отраслей".

Сообщается, что нарушения бывшего премьер-министра носят чрезвычайно серьезный характер, оказывают крайне пагубное воздействие и наносят огромный вред.

Так что теперь дело бывшего министра обороны передано в военную прокуратуру и расследование еще ведется.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Китае, в лаборатории Университета национальной обороны в Шицзячжуане был создан "виртуальный командир", который точно копирует настоящих военачальников — образ мышления, личность и даже недостатки.