Работал на Кубе: высокопоставленный дипломат КНДР сбежал в Южную Корею

Ли Иль Гю отвечал за политические вопросы в посольстве Пхеньяна на Кубе. Сбежать его заставили мрачные перспективы.

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Взял семью и улетел из Гаваны. Южнокорейское разведывательное агентство сообщило, что северокорейский дипломат, работавший на Кубе, сбежал в Южную Корею, став одним из самых высокопоставленных чиновников, убежавшим от режима Ким Чен Ына на Юг за последние годы. Об этом сообщает The Guardian.

Не вдаваясь в подробности, Национальная разведывательная служба подтвердила более раннее сообщение южнокорейской газеты Chosun Ilbo, в котором говорилось, что советник, отвечающий за политические вопросы в посольстве Северной Кореи на Кубе, сбежал.

Посольство КНДР в Гаване Фото: Reddit

Южнокорейские разведчики отметили, что Ли Иль Гю покинул КНДР еще в ноябре прошлого года, но об этом не сообщали официально.

Среди задач Ли в посольстве было блокирование установления дипломатических отношений между Южной Кореей, соперником Северной Кореи, и Кубой. В феврале две страны все-таки установили дипломатические отношения.

Подробности бегства жителей Северной Кореи часто становятся известны спустя месяцы, поскольку перебежчикам необходимо получить разрешение властей и пройти курс обучения о южнокорейском обществе.

Сообщается, что Ли Иль Гю поступил на работу в министерство иностранных дел Северной Кореи в 1999 году и получил похвалу от северокорейского лидера Ким Чен Ына за успешные переговоры с Панамой о снятии ареста с северокорейского судна, задержанного при перевозке оружия с Кубы в 2013 году.

Он сообщил в интервью, что решил убежать из-за разочарования в режиме и несправедливой оценки его работы.

"Каждый северокореец хотя бы раз задумывается о жизни в Южной Корее. Разочарование в северокорейском режиме и мрачное будущее заставили меня задуматься о побеге", — сказал он.

По его словам, жители КНДР мечтают о воссоединении даже больше, чем южнокорейцы.

"Все верят, что воссоединение — единственный способ обеспечить их детям лучшее будущее. Сегодня режим Ким Чен Ына жестоко уничтожил даже малейшую надежду, оставшуюся у людей", — дипломат рассказал, что улетел с Кубы вместе со своей семьей, но не стал вдаваться в подробности о своем рискованном побеге.

"Я купил билеты на самолет и позвонил жене и ребенку, чтобы рассказать им о своем решении, за шесть часов до побега. Я не сказал "Южная Корея", но сказал: "Давайте жить за границей", — сказал он.

Ли сказал, что принял окончательное решение бежать, когда в прошлом году ему отказали в разрешении поехать в Мексику на лечение, добавив, что его родители и тесть, которые могли столкнуться с репрессиями за его побег, скончались.

По словам правозащитных организаций и перебежчиков, которым это удалось, северокорейцам, пойманным при попытке побега, грозит суровое наказание, вплоть до смертной казни.

И в последние годы в Южную Корею прибывает все меньше северокорейских перебежчиков из-за строгих ограничений на пересечение границы с Китаем и высоких цен посредников. По данным правительства Южной Кореи, в 2023 году в Сеул прибыли 196 северокорейских перебежчиков, тогда как десять лет назад их было 2700.

По словам активистов по правам человека, большинство из северокорейских перебежчиков, недавно перешедших на сторону Юга, — это те, кто долгое время жил за границей, как и дипломат Ли.

Последним известным случаем бегства на Юг стал побег Тхэ Ен Хо, бывшего заместителя посла Северной Кореи в Великобритании, в 2016 году.

По данным Chosun Ilbo, среди других заметных случаев можно отметить бегство исполняющего обязанности посла в Италии Чо Сон Гиля в 2019 году и исполняющего обязанности посла в Кувейте Рю Хен У в 2021 году, которые занимали должности первого секретаря и советника соответственно.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель в воскресенье пообещал улучшить финансовую поддержку северокорейским перебежчикам и предоставить налоговые льготы компаниям, нанимающим беглецов.

В прошлом году Северная Корея закрыла несколько посольств в попытке "эффективно реорганизовать свои дипломатические возможности". По словам Южной Кореи, закрытие посольств свидетельствует о том, что Север испытывает трудности под бременем санкций.

Флаг над посольством КНДР в Гаване Фото: Reddit

По сообщениям СМИ, Северная Корея сохраняет посольство на Кубе, хотя ее посол вернулся домой в марте.

Напомним, глава элитной северокорейской военной делегации, которая прибыла в РФ на прошлой неделе, нашли мертвым в Московской области. Ким Кум Чоль утонул, купаясь в озере.