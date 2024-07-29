Под Волгоградом в РФ сошел с рельсов пассажирский поезд: 140 человек пострадали (видео)

По данным РЖД, водитель грузовика "КамАЗ" грубо нарушил правила дорожного движения и выехал на переезд перед поездом. Машинист поезда экстренно затормозил, но избежать столкновения не удалось.

Related video

В понедельник, 29 июля, в Волгоградской области Российской Федерации пассажирский поезд столкнулся с "КамАЗом" и сошел с рельсов. Кадры с места аварии поезда "Казань-Адлер", в котором было 813 человек, публикуют российские Telegram-каналы.

Губернатор области Андрей Бочаров заявил, что по предварительным данным с рельсов сошли 9 из 20 вагонов и электровоз. По его словам, данные о пострадавших уточняются.

В то же время в комитете здравоохранения региона сообщили о госпитализации 5 человек, в том числе одного ребенка.

Telegram-канал Mash пишет, что в результате столкновения пострадали по меньшей мере 33 ребенка. Всего пострадавших — около 140. У большинства ушибы и порезы. Пассажиры самостоятельно выбирались из вагонов.

Известно, что большинство детей из поезда — это организованные группы, которые централизованно ехали в детские лагеря Краснодарского края.

В РЖД заявили, что водитель "КамАЗа" под Волгоградом грубо нарушил ПДД и выехал на железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед поездом. Машинист поезда экстренно затормозил, но не смог избежать столкновения.

По данным SHOT, за рулем грузовика был 43-летний Асламбек Усматов. У мужчины сильная закрытая черепно-мозговая травма и травмированы ноги.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Открыто производство по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Напомним, 26 июня в республике Коми в РФ сошел с рельсов пассажирский поезд "Воркута-Новороссийск".

29 июля в России прорвало плотину на дамбе Беломорско-Балтийского канала в Карелии. Один человек погиб.