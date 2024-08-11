Посетителей Эйфелевой башни эвакуировали из-за полуголого мужчины (фото, видео)

Операция по эвакуации людей заняла около часа. Полиции удалось задержать виновника инцидента.

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Парижан и туристов, которые любовались столицей Франции с Эйфелевой башни, в срочном порядке эвакуировали 11 августа после того, как человек с обнаженным торсом был замечен взбирающимся на железную конструкцию, сообщает CNN.

Светловолосый мужчина без рубашки был заснят на видео, когда он карабкался на 324-метровую достопримечательность над первой смотровой площадкой и олимпийскими кольцами, украшающими вторую часть башни, среди бела дня.

Очевидцы рассказали, что их быстро проводили к лестнице сотрудники службы безопасности. Когда людей эвакуировали, вход в башню закрыли. Некоторые посетители были ненадолго заперты на втором этаже, но им разрешили выйти примерно через 30 минут.

"Человек начал подниматься на Эйфелеву башню в 14:45, полиция вмешалась, и он был задержан", – рассказал один из свидетелей инцидента.

Видеозапись, размещенная в социальных сетях, показывает, как мужчина поднимается на башню, хотя неясно, где он начал свой подъем.

"Какой-то парень взбирается на олимпийские кольца на Эйфелевой башне. Вы можете увидеть его на синем кольце", — написал один из пользователей на X.

На другом видео можно увидеть, как полиция выводит предполагаемого скалолаза со смотровой площадки башни. "Чертовски жарко, не так ли?" — говорит он прохожим. На нем – только черные джинсовые шорты и кроссовки.

47-летний Гэвин Харрис, который находится в Париже со своей женой Шэрон и тремя детьми, чтобы посмотреть церемонию закрытия Олимпиады, был на башне, когда их эвакуировали. По его словам, "все это продолжалось около часа".

"Я, моя жена и трое моих детей были на башне, когда они заставили всех зайти в одну комнату, а затем медленно поместили нас на лестничную клетку, чтобы спуститься по лестнице. Ситуация была неясной в начале, и уровень беспокойства среди детей и взрослых был довольно высоким, полиция и охрана бегали повсюду, закрывая зоны, в какой-то момент мы разделились как группа. Мы разделились, потому что моя жена, Джаспер и Тиа ушли на вершину, и мы не знали, что, очевидно, нас заблокируют в разных зонах на каждом этаже", – рассказал он MailOnline.

Ранее людей уже ловили за подобным занятием. В 2019 году башню эвакуировали после того, как на ее стену поднялся мужчина, а в 2015-м на нее попытались взобраться еще три человека.

Церемония закрытия летних Олимпийских игр 2024 должна начаться на стадионе "Стад де Франс" в районе Сен-Дени. Более 30 тысяч полицейских были размещены по всему Парижу и за его пределами для обеспечения безопасности в воскресенье вечером.

Ранее Фокус писал, что золотой медалист Олимпиады 2024 уснул в парке.