В Германии задержали 26-летнего украинца, которого подозревают в убийстве соотечественника: подробности

Прокуратура отмечала, что задержанный должен предстать перед следственным судьей для определения необходимости ареста. Однако через несколько часов его отпустили из-за отсутствия "обоснованного подозрения".

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В Германии полиция задержала 26-летнего украинца, которого подозревают в убийстве 46-летнего соотечественника в приюте для беженцев в Ростоке. Об этом сообщает DW.

Накануне охранник приюта в районе Фритц-Триддельфитцвег нашел тяжелораненного мужчину и проинформировал полицию и скорую помощь. Впрочем, врач скорой смог лишь констатировать смерть пострадавшего.

Правоохранители по факту убийства мужчины начали следствие.

Уже 13 августа прокуратура сообщила, что задержанный должен предстать перед следственным судьей для определения необходимости ареста. Однако уже через несколько часов в совместном пресс-релизе полиции и прокуратуры Ростока было сообщено, что украинца освободили из-под стражи.

"Следствие против 26-летнего украинца по подозрению в убийстве продолжаются, однако прокуратура Ростока на данный момент не видит обоснованного подозрения. По этой причине мужчина сегодня был освобожден из-под стражи", — говорится в пресс-релизе.

Также отмечается, что в районе вокруг приюта Ройтерсхаген работала сотня полицейских — они искали доказательства преступления.

Напомним, что в Германии суд начал рассматривать дело убийства двух баскетболистов из Украины. На них с ножами напала группа подростков. После полученных ранений оба украинца скончались в больнице.