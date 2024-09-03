Прокачування суперсили дитини: чого навчали у перший рік канадського табору Toronto Imperial School у Варшаві

Влітку 2024 року українська освітня компанія Study.ua у партнерстві з канадською школою Toronto Imperial School запустили в Польщі канадський табір TIS Summer Camp. Для учнів 8–16 років там створили середовище, в якому вони могли комплексно розвиватись.

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Українські бізнеси продовжують розвиватися. Цього літа українська освітня компанія Study.ua у партнерстві з канадською школою Toronto Imperial School запустили в Польщі канадський табір TIS Summer Camp. Ми поспілкувалися з академічною директоркою школи пані Andrea Smith та дізналися про організаційні тонкощі табору, академічну та розважальну складові частини, а також про те, як програма табору допомагає учням ставати на крок ближче до своєї мрії.

Andrea Smith Vice Principal Toronto Imperial School

Андреа, розкажіть, що таке TIS Summer Camp та яка його мета

Уявіть, що ваша дитина під час літніх канікул повністю занурюється в англомовне середовище, але недалеко від дому; навчається, але без нудної граматики та правил, а головне — всебічно розвивається та стає впевненішою у собі.

Ми з академічною командою Study.ua прагнули створити не просто класичний табір в його стандартному розумінні. Ми поставили перед собою мету — розробити програму табору таким чином, щоб допомогти кожному учаснику:

● прокачати володіння англійською мовою;

● відкрити свої суперсили, які стануть фундаментом для академічних і кар'єрних звершень.

Саме це є основою канадської освітньої моделі — розвивати й прокачувати сильні сторони й суперсили дитини, а не фокусуватися на розвитку слабких сторін. Побачити потенціал кожного кемпера, допомогти кожній дитині віднайти свою суперсилу й зрозуміти, як застосувати свої сильні сторони для досягнення успіху — ось ключова мета кемпу.

Розкажіть детальніше про програму табору: як саме ви розкриваєте ось ці суперсили учнів?

Наш табір створений для учнів віком 8–16 років. Учасники TIS Summer Camp вивчають англійську мову (20 уроків на тиждень), академічні предмети з канадської шкільної програми, беруть участь в групових воркшопах, які спрямовані на комплексний розвиток особистості. Чому ми обрали саме канадську програму? Вона є уособленням комплексного розвитку дітей та підлітків.

Наприклад, програма передбачає роботу учнів над проєктом, який вони презентують в проєктний день наприкінці програми. Робота над проєктами навчає дітей навичок самопрезентації, аргументації, роботі в команді, дискусії та вмінню висловлювати свою точку зору.

Також саме в роботі над проєктом учні можуть застосувати й прокачати знання, отримані на воркшопах з розвитку критичного мислення, креативності, навичок колаборації та комунікації. Ось декілька тем воркшопів із попередніх змін табору:

● Як розвиватись, де шукати можливості та знання, які університети обирати.

● Публічні виступи: міміка, жести, зовнішній вигляд, самопрезентація.

● Як розкривати себе, опрацьовувати артикуляцію, мовлення, як контролювати голос.

Програма також передбачає сесії зі створення університетського портфоліо, яке точно стане в пригоді при поданні документів до обраного вишу. Звісно, програма містить екскурсійну та розважальну складові. Дізнатися більше про наповнення програми табору, а також про інші програми освітніх канікул можна на сайті study.ua.

Соціальна місія табору: як допомагає TIS Summer Camp?

Ми з командою впевнені: сьогодні бізнес не може бути осторонь, кожен бізнес має бути соціально відповідальним і підтримувати тих, хто найбільше потребує цієї підтримки.

Наші партнери в Україні Study.ua запустили новорічну акцію серед своїх співробітників. Для розуміння: сьогодні в компанії study.ua працюють 800+ людей, більшість з яких знаходиться в Україні. Звісно, серед цих людей є ті, хто безпосередньо постраждав від наслідків повномасштабного вторгнення.

Ми разом зі Study.ua захотіли допомогти таким родинам і зробили для них новорічний подарунок — відпочинок в TIS Summer Camp для їхніх діток. Звісно, окрім того, ми продовжуємо допомагати армії, ведемо волонтерську діяльність і закликаємо наших міжнародних партнерів з усього світу долучатися до цієї підтримки. Ми маємо можливість інформувати та впливати на міжнародному рівні — ми її використовуємо.

Дізнатися більше про волонтерські проєкти Study.ua

Дякую, Андреа! І наостанок: що б ви порадили батькам, які хочуть відправити дитину в табір, але хвилюються?

Хвилювання батьків є цілком зрозумілим. Але, щоб дитина розвивалася, ставала самостійнішою та впевненішою у собі, потрібно надавати їй можливості для цього. В таборі дитина має можливості розкритися по-новому, познайомитися з іншими дітками, розкрити свій потенціал в колі однодумців і отримати підтримку менторів та викладачів. Можна сміливо сказати: після канікул в таборі кожна дитина повертається додому більш впевненою, з новими знаннями, навичками та досвідом.