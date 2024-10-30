Зростати разом: Meest China про співпрацю з малим та середнім бізнесом

Коли йдеться про комерційні вантажі та закупівлю товарів за кордоном, то насамперед складається враження, що це про великі підприємства та довгострокові контракти. Але це не завжди так. Ми розпитали фахівців міжнародної поштово-логістичної компанії Meest China, чому українському бізнесу є сенс робити закупівлю в Китаї, які найбільш затребувані товарні групи і про те, чим відрізняється замовлення для бізнесу та для власних потреб.

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В нинішніх умовах, в яких перебуває вся Україна та бізнес зокрема, вижити та розвивати свою справу надалі виходить лише за рахунок вдалих управлінських рішень, гнучкості та пошуку шляхів оптимізації витрат. Щодо останнього, то все більше бізнесів, не лише крупних, а й малих та середніх, дивляться в бік китайських виробників. Мова не лише про перепродаж товарів, а й про закупівлю матеріалів, фурнітури, запчастин, пакувальних елементів та ін. Як кажуть самі підприємці, в Китаї асортимент незрівнянно більший, а ціни менші, навіть з урахуванням доставки.

Втім, низькі ціни — геть не єдиний аргумент на користь купівлі продукції в Китаї:

Саме тут першими з’являються технологічні новинки. Часто у місцевих продавців можна знайти такі товари, які ще не представлено в Україні.

Величезний асортимент. На китайському ринку представлена, напевно, найбільша у світі кількість товарів, кожен з яких має безліч варіацій у межах своєї продуктової лінійки.

Можливість забрендувати товари безпосередньо в постачальника. Це особливо вигідно, оскільки тоді вам надходить вже цілком готова до реалізації продукція, а отже заощаджуються час і кошти на локальне виробництво.

Залишилось лише замовити та доставити в Україну. І в цьому місія компанії Meest China, яка продовжує допомагати українському бізнесу вистояти та розвиватись навіть в умовах повномасштабного вторгнення. Зокрема, для бізнес-клієнтів передбачена доставка комерційних збірних вантажів з Китаю.

Комерційними вважаються вантажі, вага яких перевищує 30 кг та/або цінність посилки становить більше 150 євро. За таких умов клієнт Meest China може претендувати на супровід особистого менеджера, більш лояльні умови та окремий, від поштового, графік відвантажень. Як бачимо, умови співпраці доступні навіть для підприємця-початківця.

Наразі вантажі доставляються близько 14-16 днів — літаком та 50-55 днів — морем (*від складу в Китаї до складу в Україні). Втім, варто розуміти, що на тривалість доставлення впливає чимало інших факторів: від погіршення погодних умов у Китаї та черг на розмитнення до страйків на кордонах. Але логісти компанії роблять усе можливе, щоб замовники отримували замовлення якомога швидше.

З додаткових переваг співпраці з Meest China:

сервіс доставки складних в оформленні вантажів — компанія враховує всі документаційні нюанси та шукає найкращий варіант для завезення в Україну необхідного вам товару;

оплата постачальникам — за потреби на етапі оплати партії товарів компанія може виступати посередником між вами та китайськими виробниками;

всі комерційні вантажі обов’язково страхуються — можна не хвилюватись за цілісність вантажу в дорозі, а зосередитись на більш важливих для себе справах.

На додачу, бізнес-клієнтам доступна послуга пошуку постачальника під запит: тобто ви можете надати фахівцям компанії фото продукції або описати вербально, який саме товар цікавить, і для вас відшукають постачальників з найкращими пропозиціями — в Китаї знайдеться все!

Які ж групи товарів найчастіше возять з Китаю комерційні клієнти Meest China? В 2024 році у зв’язку з нестабільною ситуацією з електроенергією є попит на акумулятори та зарядні станції. Далі йдуть запчастини до техніки та автомобілів, товари для салонів краси (зокрема, гель-лаки та тара для них), дрібна електроніка тощо.

Більше про співпрацю з бізнесом можна дізнатись, звернувшись до компанії.