Учителя в России сделали шапочки из фольги для "защиты от спутников НАТО" (видео)

Белорусский пранкер разослал педагогам приказы от "Единой России" о необходимости защищаться от облучения "натовцев". Учителям идея понравилась: изготовление шапочек многие посчитали "интересным и творческим занятием".

В Воронежской области России учителя семи школ организовали акцию "Шлем Отечества": надели шапочки из фольги для защиты от влияния спутников стран НАТО. Об этом сообщило издание The Moscow Times.

Акция стала результатом розыгрыша белорусского пранкера Владислава Бохана, он разослал учителям приказы от партии "Единая Россия". По задуманной им легенде "злобные натовцы" должны были облучать россиян, а учителя — противостоять этому воздействию простыми средствами защиты, включая шапочки из фольги.

Влад Бохан не первый раз устраивает розыгрыши россиян

Чтобы усилить эффекта, пранкер взял старый бланк с логотипом "Единой России" и создал приказ через нейросеть на "чиновничьем языке". Документ содержал санкции за невыполнение указаний. Цель акции состояла в укреплении патриотизма, повышения осведомленности и навыков гражданской обороны среди учителей.

Для правдоподобности приказа Бохан также добавил фотографию людей в фольговых шапочках, собравшихся возле одной из станций метро Москвы. Представил их он как участников акции в столичной школе.

В итоге акцию поддержали семь российских школ, в том числе Бобровский образовательный центр "Лидер", Криушинская средняя школа № 3, Колодезянская СОШ и другие.

Учителя в целом положительно восприняли эксперимент над собой. В центре "Лидер", одна из педагогов назвала изготовление шапочек из фольги "интересным творческим занятием, важным патриотическим актом". Именно так нужно показывать готовность защищать Россию от внешних угроз.

"Фольговая шапочка должна стать символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов", — заявила она.

Влад Бохан не первый раз устраивает розыгрыши россиян. Осенью 2023 года ему удалось убедить руководство двух школ Архангельской области разместить листовки со своей фамилией в виде агитационных материалов. Пранкер называл себя "учителем и героем СВО".

А в 2022 году Бохан провел розыгрыш педагогов из города Клин — он убедил их провести акцию "Труд освобождает", во время которой звучали лозунги времен нацистской Германии.