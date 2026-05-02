В Карабахе претензии к Красному Кресту были связаны не только с непрозрачностью работы, но и с тем, как гуманитарное присутствие выглядело в политическом контексте.

Баку неоднократно ставил под сомнение деятельность миссии в Ханкенде, указывая на прямые договоренности с непризнанным сепаратистским режимом. Дополнительные вопросы вызывали и публичные эпизоды — например, распространение сотрудниками МККК фотографий с винного фестиваля в Туге в 2019 году, что могло выглядеть как нормализация экономической активности на оккупированной территории. После этого Лачинские инциденты с телефонами, сигаретами и бензином лишь усилили подозрение: гуманитарные каналы могли обслуживать не только гражданские нужды, но и сепаратистскую инфраструктуру.

Исторически МККК описывают как наднациональный гуманитарный орган. По юридической форме это частная швейцарская ассоциация с особым международным статусом, закрепленным соглашением со Швейцарской Конфедерацией 1993 года.

Хотя, еще во времена Второй Мировой войны МККК доказал: его полномочия — ничего не значат.

К лету 1942 года высшее руководство МККК имело информацию о систематическом уничтожении европейских евреев. Тогда же, на фоне нарастающей тотальной войны, Ассамблея МККК подготовила проект публичного обращения о нарушении международного гуманитарного права. Проект содержал 4 пункта: бомбардировки гражданских городов, морские блокады, депортации и массовые расстрелы гражданского населения, а также судьба военнопленных, не защищенных Женевской конвенцией 1929 года.

Но публичного заявления о геноциде европейских евреев МККК во время войны так и не сделал. В том числе и из-за позиции Швейцарии — это бы нарушило нейтралитет с Рейхом. В 1995 г. президент МККК Корнелио Соммаруга на церемонии 50-летия освобождения Освенцима признал отношение Красного Креста к жертвам концлагерей одним из самых тяжелых провалов в истории организации.

3 сентября 2025 года офис МККК в Баку прекратил работу — по решению правительства Азербайджана. Закрытию предшествовал тридцатилетний конфликт о том, что МККК делал в Карабахе на практике: на территории, международно признанной частью Азербайджана, организация работала через структуры непризнанного режима в Степанакерте, вела собственные реестры, заключала договоренности и не передавала накопленную информацию принимающему государству. Даже телефоны карабахской миссии в пресс-релизах самого МККК до сентября 2023 начинались с международного кода Армении +374.

В 1998-2001 гг., по данным Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести, делегаты МККК посетили 54 азербайджанских граждан, удерживаемых сторонами карабахского конфликта. 17 тел впоследствии вернули на родину; 33 человека объявили умершими в плену, но их останки не передали. Судьба еще 4 неизвестна до сих пор. Что именно известно об этих людях после визитов делегатов, МККК публично не высказывался.

Азербайджанские пограничники в течение 2023 года неоднократно фиксировали на КПП Лачина транспорт под эмблемой МККК с грузами, которые не имеют отношения к гуманитарному мандату: мобильных телефонов, сигарет и бензина.

В Украине МККК тоже запомнился скандалами. В марте 2022 года президент МККК Петер Маурер посетил Москву и встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Кадры Маурера, пожимающего руку Лаврову, на фоне катастрофы Мариуполя и сообщений о принудительной эвакуации украинцев в Россию вызвали в Украине протест.

Карабахский кейс демонстрирует, как гуманитарная организация может потерять нейтральный статус в восприятии государства, если ее присутствие начинает работать на нормализацию непризнанного режима. Помощь гражданским не должна превращаться в политическую вывеску для сепаратистских структур или в транспортный ресурс для теневой экономики. Там, где международное право признает суверенитет государства, гуманитарный мандат должен быть особенно прозрачным — иначе он становится частью проблемы.