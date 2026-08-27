Подросткам заблокируют доступ к Instagram и Facebook: Meta вводит жесткие ограничения

Компания Meta согласилась ввести более строгие временные ограничения и усилить защиту школьников и детей на своих платформах. Соответствующее соглашение было заключено с 47 штатами и округом Колумбия.

В ближайшее время в США для подростков в Instagram и Facebook введут ограничение в два часа в день, а ночью доступ к социальным сетям будет ограничен, пишет The New York Times.

В Instagram и Facebook вступят в силу новые правила для подростков

В настоящее время Instagram и Facebook позволяют любому пользователю в возрасте от 13 лет создавать учетные записи. Пользователи в возрасте до 18 лет автоматически перенаправляются в раздел учетных записей подростков, которые по умолчанию настроены как приватные и ограничивают доступ к определенным типам вредного контента.

Однако новые ограничения ещё больше изменят приложения. Meta заявила, что новые функции будут внедрены в течение следующих шести месяцев, тогда как другие изменения, такие как способ проверки возраста пользователей компанией, могут занять до года. Аккаунты детей в возрасте до 13 лет будут удаляться.

Відео дня

Meta объявила о новых правилах: что известно

До 2 часов в день — больше времени только с разрешения родителей. С 00:00 до 06:00 доступ будет ограничен, уведомления будут отключены во время занятий.

Через 15, 60 и 90 минут использования будут появляться напоминания. Также можно будет отключить автовоспроизведение и персонализированную ленту.

Meta заявила, что введет усиленную защиту от "нежелательных контактов с незнакомцами". Взрослым ограничат возможность писать подросткам и просматривать их контент.

Кроме того, компания будет разрабатывать инструменты для проверки возраста новых пользователей, чтобы определить, не моложе ли пользователь 18 лет.

Скроют количество лайков и заблокируют экстремальные бьюти-фильтры и фильтры, имитирующие косметические операции.

Появится новая система подачи жалоб на вредоносный контент — обещают реагировать на 90 % жалоб в течение 6 часов.

Напомним, что американская компания Meta может ввести платные версии Facebook и Instagram, в которых не будет рекламы.

Кроме того, YouTube может заблокировать программы для блокировки рекламы и намеревается взимать плату за качество Full-HD. Компания уже активно тестирует функции, которые помогут ей бороться с "халявщиками".