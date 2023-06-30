Послание с прошлого: в Шотландии нашли записку, оставленную в бутылке более 30 лет назад (фото)

Сообщение местной жительницы Линн из реки Спей преодолело путь около 70 километров до недоступного пляжа. С уже взрослой женщиной пытаются связаться через школу, в которую ходили ее дети.

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Волонтеры каноэ-клуба во время инициативы по уборке мусора в Шотландии обнаружили пластиковую бутылку с запиской, оставленной там более 30 лет назад. Об этом говорится в публикации на сайте British Canoeing.

Волонтер каноэ-клуба Дэвид Шанд собирал отходы на пляже, когда нашел небольшую пластиковую бутылку.

"Считается, что записка на хрупкой оранжевой бумаге, которая стала белой, была написана в детстве женщиной по имени Линн", — рассказали в организации.

Линн, которой сейчас должно быть за 30, пытаются найти через начальную школу, в которой учились ее дети. Это учебное заведение расположено на берегу реки Спей в примерно 20 километрах от моря.

"Расстояние от того места, где река Спей впадает в залив Спей, и в Оккумстер, где была найдена бутылка, составляет около 70 км через Мори-Ферт", — подчеркнули в каноэ-клубе.

Шанд отметил, что перемещение бутылки иллюстрирует, как мусор "путешествует" по водоемам и попадает из рек на пляжи моря.

"Вероятно, она была в окружающей среде около 30 лет и, возможно, на этом недоступном пляже большую часть этого времени", — добавил волонтер.

Найденная в бутылке записка Фото: British Canoeing

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