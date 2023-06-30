"Все включено": парень попал в скрытый бар через "секретное" окно в номере отеля (видео)

Мужчина, который обнаружил тайный проход в скрытый бар через спрятанное окно в своем номере отеля, стал популярным в социальных сетях. Его видео быстро стало вирусным и набрало более 5 миллионов просмотров.

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Многие мечтают улететь за границу на отдых по системе "все включено", но часто такой безлимитный пакет предполагает соблюдение строгих условий — от выбора напитков до ограничений по времени их потребления. Однако один мужчина все же смог обойти все правила найдя "секретное" окно в своем номере отеля во время отдыха на острове Крит. Об этом пишет Daily Star.

В видео, которое мужчина выложил в TikTok он рассказал о "секретном" окне в своей комнате в курортном отеле. Отодвинув занавеску, которая закрывала маленькое окошко, мужчина и его семья обнаружили, что вместо вида на бассейн открывается прекрасный вид на бар. Ролик быстро стал вирусным и набрал 5 миллионов просмотров.

Парень показал, как он пролез через окно и налил себе пиво за барной стойкой.

"Когда все включено истекает в 23:00, но у вас есть потайное окно в вашем гостиничном номере", — подписал он свой ролик.

В комментариях люди начали фантазировать о том, как бы они поступили оказавшись в таком номере. Однако, некоторые также указали, что такое поведение неприемлемо для взрослого человека.

"Это величайшая вещь, которая когда-либо случалась", — написал один из пользователей TikTok.

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