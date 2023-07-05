"Было страшно": девушка нашла скрытую камеру вместо лампочки в спальне съемного дома (видео)

Видеоролик Кейтлин Босс с описанием предполагаемой жуткой находки набрал почти 12,1 миллиона просмотров в TikTok, и зрители задаются вопросом, не шпионили ли таким образом хозяева квартиры за людьми в постели.

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В США 22-летняя Кейтлин Босс в июне посетила Майами со своей подругой Рэйчел Хорман. Девушки арендовали квартиру через сервис Airbnb. Позже одна из девушек отправилась на прогулку, а вторая осталась дома и обнаружила скрытую камеру. Об этом пишет New York Post.

Рэйчел переодевалась перед зеркалом, когда подняла глаза и обнаружила, что вместо лампочки в люстре находится камера.

"Я старалась сохранять спокойствие, чтобы мы не сошли с ума, но мне было страшно. Моя подруга разозлилась и позвонила всем, кого знала. Когда она позвонила мне, я подумала, что она слишком драматизирует", — рассказала 22-летняя Кейтилин Босс.

После того, как ее соседка по комнате продолжала звонить, раздраженная Босс решила вернуться домой, чтобы убедить свою подругу в том, что это не скрытая камера. Однако когда она сама посмотрела на лампу, то поняла, что за ними действительно незаконно подсматривают.

Девушки позвонили 911 и на место приехали офицеры полиции Фото: коллаж Фокус

"Когда я увидела ее вживую, она выглядела как камера. Камера была направлена прямо на зеркало, то есть владельцы камеры могли видеть все, что мы делали", — добавила американка.

В результате, девушки позвонили 911 и на место приехали офицеры полиции.

"Офицер казался раздраженным, чтобы помочь нам. Видимо, мы произвели впечатление каких-то глупых молодых блондинок, слишком драматизирующих. После того, как мы объяснили, почему мы их вызвали, они были очень полезны и любезны. Другой офицер согласился, что это была камера", — вспоминала она.

Ролик вызвал много споров между зрителями, которые разбились на два лагеря, они поддерживали девушек и были уверенны, что таким образом хозяева квартиры следили за постельными сценами, а другие писали, что никакой камеры в люстре нет. В любом случае Босс и Хорман связались с командой безопасности компании, которая в настоящее время "расследует это обвинение". Полная сумма денег была возвращена подругам, и их переселили в другую квартиру на семь ночей.

"Мы запрещаем скрытые камеры и поддерживаем гостя, пока расследуем это заявление", — говорится в заявлении Airbnb, направленном по электронной почте в редакцию The Post.

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