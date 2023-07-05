Акт вандализма: испортивший стену Колизея турист заявил, что не знал о ее древности (видео)

Мужчине грозит пятилетний срок за вандализм. Причастна ли его девушка будет решать прокурор. Основным доказательством является оригинальное видео инцидента.

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Британский турист Иван Димитров, который нацарапал свое имя и имя своей невесты на стене римского Колизея, написал покаянное письмо в прокуратуру и мэрию Рима, сообщает il Messaggero.

"С глубочайшим смущением признаюсь, что я узнал о древности памятника только после того, что, к сожалению, произошло", — написал Димитров.

Турист нацарапал на стене Колизея надпись Ivan+Hayley 23 Фото: dailymail.co.uk

Известно, что в конце июня на популярном развлекательном портале Reddit появилось видео, на котором был запечатлен молодой мужчина, который ключом "выгравировал" на кирпичной стене античного амфитеатра Флавиев надпись "Ivan+Hayley 23".

Акт вандализма

Хулиганом оказался житель Великобритании болгарского происхождения Иван Димитров, также известный под именем Иван Хокинс. В соответствии с итальянским законодательством, ему грозит штраф на сумму от 2,5 тысячи до 15 тысяч евро, максимальным наказанием может стать заключение на срок от двух до пяти лет.

"Осознавая всю серьезность совершенного поступка, в этих строках я хотел бы принести самые искренние извинения итальянцам и всему миру за ущерб, причиненный имуществу, которое, по сути, является наследием всего человечества", — написал 31-летний мужчина.

После возвращения в Великобританию Димитрова нашли итальянские карабинеры. Его действия вызвали широкое возмущение общества. Министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано обвинил туриста в вопиющей невоспитанности и призвал строго его наказать.

1 июля Фокус писал о том, что поцарапавший Колизей турист "молит" полицию о прощении. Туристу, который выцарапал свое имя и имя своей подруги на стене древнего Колизея в Риме, грозит пять лет в тюрьме. Так что теперь он буквально умоляет о прощении.

Это не первый случай, когда туристы совершают поступки, которые потом приводят к серьезным последствиям. Так, в 2018 году, когда два британских туриста разделись до трусов и залезли в фонтан на площади Пьяцца Венеция.