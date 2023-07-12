Полет в стиле VIP: женщина оказалась единственной пассажиркой на борту самолета (фото)

Ханна Маден-Адамс была впечатлена обслуживанием, которое она получила во время эксклюзивного перелета, и отметила, что с самого начала сотрудники компании продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

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38-летняя Ханна Мэден-Адамс из Великобритании возвращаясь с отдыха на Ибице, была удостоена VIP-обслуживания, когда обнаружила, что она — единственный человек на борту всего самолета. Об этом пишет The Mirror.

Женщина, работающая в собственном коммуникационном агентстве, отмечала день рождения на острове в Средиземном море с друзьями и забронировала удобный рейс с острова на Джерси.

Ханна была потрясена узнал, что ее самолет полностью пустой. На борту, помимо нее самой и членов экипажа, не было ни одного пассажира. Женщина поделилась своим впечатлением о том, как она наслаждалась роскошным обслуживанием всего за 242 доллара.

"Это звучит глупо, потому что я обычный человек, но было очень волнительно, когда меня везли на машине к самолету, а потом я оказалась единственным человеком, поднявшимся на борт. Это было очень сюрреалистично, но в то же время и весело. Не часто случается нечто подобное. Обычно рейсы заполнены до отказа: дети, семьи, группы людей, все разговаривают и смеются. Вместо этого они сказали: садитесь, где хотите, и ставьте свой багаж, где хотите. Я выбрала место у окна — решила сесть впереди, так как люблю любоваться видом", — рассказала Ханна.

Женщина возвращалась с отдыха на Ибице Фото: коллаж Фокус

Женщина успела подружиться с экипажем самолета и даже сделать пару фотографий на память.

"Персонал и пилот сказали, что никогда раньше не летали на своих самолетах только с одним пассажиром", — рассказала она.

Ханна была впечатлена обслуживанием, которое она получила во время эксклюзивного перелета, и отметила, что с самого начала сотрудники компании продемонстрировали высокий уровень профессионализма.

"Когда мы были в воздухе, пилоты были так любезны, что я подумала, что это действительно приятный индивидуальный подход, пилоты указывали на различные места и рекомендовали направления для отдыха. Было очень весело, стюардессы болтали всю дорогу, было здорово познакомиться с ними и узнать об их жизни", — добавила британка.

Ранее Фокус писал, что мужчина стал единственным пассажиром самолета после 18-часовой задержки. Фил Стрингер поднялся на борт и обнаружил, что все остальные пассажиры, которые должны были лететь этим рейсом отказались от долгожданного полета. Мужчина рассказал, что подружился с экипажем и теперь у них есть общий чат для шуток.

Также сообщалось, что авиакомпания случайно отправила женщину в другую страну за 1450 км от дома. Беверли Эллис-Хебард направили не на тот самолет и у нее не было при себе паспорта. Расстояние между ее родным городом Филадельфией и Ямайкой, куда она полетела по ошибке, составляет примерно 900 миль (1450 км).