Советовали снести: супруги вместо квартиры по ошибке купили 120-летний заброшенный особняк

Молодая пара, случайно купившая 120-летний заброшенный особняк, наконец-то может въехать в свой новый дом. Jameswood Villa пустовала более 30 лет. Фундамент нуждался в ремонте, требовалась новая крыша, а все деревянные конструкции внутри здания прогнили.

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Четыре года назад Кэл Хантер и Клэр Сегерен их Шотландии думали, что покупают квартиру в Глазго, но в результате путаницы в цифрах им достался 120-летний заброшенный особняк. Об этом пишет Daily Star.

Супружеская пара заплатила 10 тыс. фунтов стерлингов за Jameswood Villa — непригодное для жизни поместье в Дануне. Кэл и Клэр решили оставить виллу себе и отремонтировать ее своими силами. Им даже удалось появиться в шоу "Случайные ремонтники" на канале BBC One Scotland.

Jameswood Villa пустовала более 30 лет. Фундамент нуждался в ремонте, требовалась новая крыша, кладка над эркером разрушилась, а все деревянные конструкции внутри здания XIX века прогнили.

Jameswood Villa пустовала более 30 лет Фото: Copyright Mark Anderson

Супруги проигнорировали рекомендации специалистов о сносе дома и решили вернуть его к жизни, несмотря на то, что никогда раньше не занимались ремонтом и имели в банке всего 10 000 фунтов стерлингов. Они решили жить в трейлере на территории поместья, пока будут решать первые задачи, включая расчистку огромного количества строительного мусора и обеспечение надежности конструкции путем поднятия крыши.

Издание отмечает, что недавно супружеская пара подтвердила, что их дом, после четырехлетнего ремонта, наконец-то получил положительное заключение инспекторов.

"Инспекторы подписали нас! Мы можем официально — на законных основаниях — жить в Jameswood Villa и называть ее своим домом. На протяжении всего проекта у нас было много моментов радости и, вероятно, столько же слез, но это были наши первые слезы радости. Это был такой волнующий и захватывающий момент для нас", — написали супруги в соцсетях.

Фундамент нуждался в ремонте, требовалась новая крыша, а все деревянные конструкции внутри здания прогнили Фото: Daily Star

Супруги планируют сдавать дом в аренду.

"С этим подписанием мы также можем вскоре приветствовать вас в нашем доме. В воскресенье мы откроем сайт для бронирования жилья, которое можно будет арендовать с середины августа! Нам еще многое предстоит сделать, чтобы подготовить все к приему гостей, но мы с нетерпением ждем возможности поделиться с вами процессом меблировки и отделки в течение следующих нескольких недель", — добавили Кэл и Клэр.

Ранее Фокус сообщал, что заброшенная сто лет назад британская деревня до сих пор популярна. Городок Талисарн, который когда-то использовался шахтерами по добыче сланца, уже заброшен больше 100 лет. Его население было переселено дальше на запад Уэльса, где и сегодня проживает около 2 000 человек.

Также стало известно, что в Британии секретный особняк с двумя галереями спрятан у всех на виду. Жилье имеет свою длинную и не простую историю. Долги годы дом находился в плохом состоянии. Сегодня здание I класса, построенное в 1704 году, управляется самоокупаемой благотворительной организацией.