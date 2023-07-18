Застала Советский Союз: под Львовом умерла старейшая гусыня Украины

Блогер и путешественник Орест Зуб рассказал о жизни самой старейшей гусыни Украины по кличке Гага. Мужчина отметил что она была даже старше чем он сам.

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В селе недалеко от Львова умерла гусыня по кличке Гага, которая считалась самой старой среди гусей в Украине. Это домашнее животное прожило целых 39 лет. Об этом сообщил блогер Орест Зуб на своей странице в Facebook.

Мужчина, который много путешествует, отметил что Гага была даже старше чем он сам.

"Вот и не стало нашей Гаги. К слову, она была старейшим гусем Украины и умерла на 39 году жизни. Гага вылупилась из яичка в далеком 1984 году. Она старше меня и пережила всех жителей нашего небольшого семейного подворья недалеко от Львова, куда после Второй Мировой приехала семья моего дедушки", — сообщил Зуб.

Согласно его словам, с уходом Гаги уходит целая эра. В последние годы гусыня потеряла зрение, однако, несмотря на это, она ежедневно медленно обходила двор перед крыльцом и пощипывала травку. Зуб утверждает, что никто кроме нее больше не ходил по этой травке.

"Для нашей семьи она была настоящим символом. Мы наведывались к ней почти каждую неделю. Искренняя благодарность соседям, которые следили за ней. Пришло ее время уйти в птичий рай. Земля тебе пухом, Гага", — написал блогер.

В последние годы гусыня потеряла зрение, однако, несмотря на это, она ежедневно медленно обходила двор перед крыльцом и пощипывала травку Фото: Facebook

В комментариях под новостью люди удивлялись возрасту Гаги, рассказывали о своих старейших домашних животных и просто делились своим сочувствием.

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