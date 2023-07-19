Крупнейший в мире город, построенный полностью из дерева, рискует быть разрушенным (фото)

Новая "городская среда" будет представлять собой "сочетание рабочих мест, жилья, ресторанов и магазинов". Всего планируется построить 7 000 офисных помещений, а также 2 000 домов.

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В Швеции планируют построить самый большой в мире деревянный город к 2027 году, но любители конспирологии считают, что будущий дом для тысяч людей может быть подвержен атакам термитов и пожарам. Об этом пишет Daily Star.

В связи с тем, что проект Atrium Ljungberg предусматривает создание первых зданий через 4 года, полностью выполненных из дерева, скептики попытались представить, как будет разрушаться этот район. В Сикле планируется построить 7 000 офисных помещений, а также 2 000 домов, причем "городская среда" будет представлять собой "сочетание рабочих мест, жилья, ресторанов и магазинов".

Генеральный директор Atrium Ljungberg Анника Онес заявила, что строительство станет "исторической вехой" для "инновационного потенциала" страны. Однако в связи с планом компании по строительству самодостаточного городского объекта любители конспирологии высказывают ряд опасений по поводу того, как будут выглядеть здания.

Всего планируется построить 7 000 офисных помещений, а также 2 000 домов Фото: Atrium Ljungberg

Крупнейший в мире деревянный город привел в замешательство любителей теории заговора: проект строительства пугает тех, кто считает, что термиты разрушат здания, а также бушующие пожары. Люди на популярном форуме Reddit начали активно обсуждать план постройки.

"Мне кажется, что в этот момент термиты обретают самосознание. Им предстоит пройти миллион лет эволюции, чтобы в полной мере воспользоваться этой возможностью. Они давно ждали возвращения деревянного города, и теперь настало их время нанести удар", — написал один из пользователей форума.

Другие отметили возможность возникновения пожаров в этом районе, а некоторые напротив, были восхищены выбором материала, добавив, что: "Скандинавские страны живут в другом измерении".

Ранее Фокус сообщал, что приморский мегаполис таинственно покинули 2000 лет назад. Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.