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МирФан

Крупнейший в мире город, построенный полностью из дерева, рискует быть разрушенным (фото)

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Фото: Atrium Ljungberg | В Швеции планируют построить самый большой в мире деревянный город к 2027 году

Новая "городская среда" будет представлять собой "сочетание рабочих мест, жилья, ресторанов и магазинов". Всего планируется построить 7 000 офисных помещений, а также 2 000 домов.

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В Швеции планируют построить самый большой в мире деревянный город к 2027 году, но любители конспирологии считают, что будущий дом для тысяч людей может быть подвержен атакам термитов и пожарам. Об этом пишет Daily Star.

В связи с тем, что проект Atrium Ljungberg предусматривает создание первых зданий через 4 года, полностью выполненных из дерева, скептики попытались представить, как будет разрушаться этот район. В Сикле планируется построить 7 000 офисных помещений, а также 2 000 домов, причем "городская среда" будет представлять собой "сочетание рабочих мест, жилья, ресторанов и магазинов".

Генеральный директор Atrium Ljungberg Анника Онес заявила, что строительство станет "исторической вехой" для "инновационного потенциала" страны. Однако в связи с планом компании по строительству самодостаточного городского объекта любители конспирологии высказывают ряд опасений по поводу того, как будут выглядеть здания.

Город из дерева, офисы, жилые дома, построили из дерева, термиты, пожары, проект города, построят к 2027 году, здания Fullscreen
Всего планируется построить 7 000 офисных помещений, а также 2 000 домов
Фото: Atrium Ljungberg

Крупнейший в мире деревянный город привел в замешательство любителей теории заговора: проект строительства пугает тех, кто считает, что термиты разрушат здания, а также бушующие пожары. Люди на популярном форуме Reddit начали активно обсуждать план постройки.

"Мне кажется, что в этот момент термиты обретают самосознание. Им предстоит пройти миллион лет эволюции, чтобы в полной мере воспользоваться этой возможностью. Они давно ждали возвращения деревянного города, и теперь настало их время нанести удар", — написал один из пользователей форума.

Другие отметили возможность возникновения пожаров в этом районе, а некоторые напротив, были восхищены выбором материала, добавив, что: "Скандинавские страны живут в другом измерении".

Ранее Фокус сообщал, что приморский мегаполис таинственно покинули 2000 лет назад. Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.

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