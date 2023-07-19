От свадьбы до убийства: влюбленная пара сделала селфи за несколько дней до трагедии (фото)

Джон Поулос похвастался историей знакомства со своей невестой Валентиной Треспаласиос. Мужчина впервые увидел девушку вживую во время их первой совместной поездки. Популярность снимку принесла трагическая развязка их отношений, которые закончились убийством.

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Джону Поулосу из Висконсина (США) грозит более 35 лет тюремного заключения за убийство подруги, 21-летней Валентины Треспаласиос из Колумбии, тело которой нашли в чемодане у мусорного контейнера. Об этом пишет Daily Star.

Американец неожиданно стал популярен в Twitter благодаря комментарию, который он оставил в декабре 2022 года под постом блогерши Морган. Девушка спросила своих подписчиков о самом безумном поступке в их жизни, и Джон рассказал свою историю знакомства с будущей женой. Этот пост стал вирусным благодаря прикрепленному контексту под ним (пользователи могут добавлять контекст к своим публикациям, чтобы пояснить их другим читателям). В нем указано, что мужчину обвиняют в убийстве его невесты, которая запечатлена с ним на снимке.

"Пригласил колумбийку в отпуск без предварительной встречи — теперь мы женимся", — так американец подписал фото.

Джон Поулос похвастался историей знакомства со своей невестой Валентиной Треспаласиос Фото: John Poulos/Twitter

Однако чуть более чем через месяц после этого сообщения 35-летнего мужчину обвинили в убийстве своей 21-летней подруги-диджея. Этот ужасный случай вызвал возмущение в Колумбии и привлек внимание мировой общественности после того, как всплыл его декабрьский твит. Вскоре после того, как Джон запостил твит о встрече с Валентиной, он отправился к ней в Боготу.

Американец обвиняется в убийстве. Он выбросил тело Валентины Треспаласиос рядом с мусорным контейнером в Боготе, и ему грозит тюремное заключение сроком более 35 лет. Колумбийские прокуроры добиваются для разведенного отца троих детей максимального тюремного срока. Поулос обвиняется в убийстве при отягчающих обстоятельствах и сокрытии улик в связи с инцидентом, произошедшим 22 января.

"Напрашивается высшая мера наказания с учетом всех отягчающих обстоятельств… Более 35 лет лишения свободы. Все доказательные материалы, все убедительные технические доказательства имеются. Мы надеемся выиграть процесс и добиться показательного для города Богота приговора по такому делу", — сказал Хосе Мартинес, директор прокуратуры колумбийской столицы.

Пара познакомилась в интернете Фото: коллаж Фокус

Поулос, уроженец штата Висконсин, находится под стражей с 25 января, после того как был экстрадирован из Панамы. Он был арестован 24 января, за несколько минут до того, как попытался сесть на рейс в Турцию, откуда он должен был вылететь в Черногорию, не имеющую договора об экстрадиции с Колумбией.

Адвокаты американца обратились к прокурорам в надежде добиться смягчения приговора, однако Мартинес утверждает, что обвинение вполне готово признать его виновным по обвинению в убийстве женщины.

"Все исследования были доведены до совершенства. Действительно, есть технические доказательства, все последующие действия, все детали доказательной базы, чтобы мы могли выиграть процесс и добиться достойного приговора", — сказал Мартинес.

Поулос встречался с Треспаласиос, известным диджеем электронной музыки, почти год и планировал жениться на ней. Он приехал в Боготу 19 января. По данным полиции, девушка в тот же день сняла квартиру в краткосрочную аренду. Однако планы на брак изменились после того, как Поулос якобы провел ночь с Треспаласиос, а затем избил и задушил ее в квартире ранним утром 22 января.

Мужчина обвиняется в том, что выбросил тело Валентины Треспаласиос рядом с мусорным контейнером Фото: скриншот/YouTube

Камера видеонаблюдения, установленная рядом с квартирой, показала, как американец толкает тележку из супермаркета с багажными сумками, в том числе с чемоданом, в который, предположительно, было засунуто тело девушки. На дополнительных кадрах видно, как Поулос ставит тележку рядом со своим арендованным автомобилем Volkswagen Voyage и с трудом поднимает багаж, прежде чем ему удается поместить его в багажник.

Прокуроры утверждают, что затем он поехал в южную часть Боготы, где бросил чемодан в мусорном баке и направился в международный аэропорт Эль Дорадо, чтобы покинуть страну на рейсе в Панаму. В тот же день бездомный, перебиравший мусор, обнаружил тело Треспаласиоса.

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