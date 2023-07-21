Мужчина едва не погиб от удушья, случайно проглотив ключ от своего автомобиля (фото)

Мужчине понадобилась помощь врачей после того, как он едва не погиб играя с ключом от автомобиля. Пострадавшему потребовалось хирургическое вмешательство, чтобы он вновь мог свободно дышать.

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В Саудовской Аравии 49-летний жителю провинции Аль-Кунфуда пришлось сделать лапароскопическую операцию, чтобы разблокировать дыхательные пути, после того как он случайно проглотил ключ от автомобиля, играя с ним. Об этом пишет Oddity Central.

Медицинская бригада одной из больниц прибрежной провинции Аль-Кунфуда получила высокую оценку за спасение жизни мужчины, у которого в дыхательных путях застрял ключ от собственного автомобиля.

Издание Gulf News отмечает, что 49-летний мужчина поступил в приемное отделение больницы, где персонал заметил у него затрудненное дыхание. Рентгеновское обследование показало, что в дыхательных путях находится автомобильный ключ, и пациент рассказал врачам, что случайно проглотил его, когда играл с ним.

Пострадавшему потребовалось хирургическое вмешательство, чтобы он вновь мог свободно дышать Фото: Sabq

Было принято решение о проведении эндоскопии для удаления ключа и устранения закупорки дыхательных путей, однако тот факт, что пациент был с больным сердцем, значительно усложнял процедуру.

К счастью, лапароскопическая операция прошла успешно, и ключ от автомобиля удалось извлечь. Пациент был госпитализирован на несколько дней, чтобы убедиться в отсутствии осложнений, но к настоящему времени он уже покинул больницу.

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