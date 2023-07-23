"Британская Атлантида": древняя деревня может быть потеряна навсегда (фото)

Поселок имеет многовековую историю, которая лежит прямо у берегов его песчаных пляжей. Городок, в котором проживает около 86 человек, по-прежнему привлекает туристов.

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Деревня Данвич, расположенная в Саффолке, Великобритания, находится на живописном участке побережья, но, несмотря на то, что исторически она была крупным населенным пунктом, ее постепенно поглощает море. Об этом пишет The Mirror.

Красивый приморский поселок, прозванный "британской Атлантидой", может напомнить о себе некоторым любителям ужасов, у которых он ассоциируется с рассказом Г.П. Лавкрафта "Данвичский ужас".

Однако в реальной жизни этот населенный пункт в Восточной Англии — полная противоположность ужастикам: он расположен на великолепном участке побережья Саффолка, и в нем проживают всего 86 человек. Тем не менее, поселок имеет многовековую историю, которая лежит прямо у берегов его песчаных пляжей.

Часть прибрежного городка расположена над местом, которое называют "британской Атлантидой", поскольку средневековые и старые части деревни были поглощены волнами. Море постепенно разрушает береговую линию, размывая скалы и приближая жителей и их дома к морю.

Данвич когда-то был крупным средневековым поселением Фото: коллаж Фокус

По словам одного из местных жителей, Данвич когда-то был крупным средневековым поселением, но эрозия неуклонно заставляет деревню уменьшаться в размерах и засасывает в море "многовековую историю". Джефф Абелл, председатель фонда Dunwich Greyfriars Trust и заместитель председателя приходского собрания, заявил, что деревня построена "на гигантском песчаном замке". По его словам, уже несколько столетий подряд береговая линия теряет около метра в год.

"Когда вы покупаете дом в Данвиче, какими бы ни были ваши документы, вы знаете, что приобрели право аренды. Вы не обязательно знаете, на какой срок заключен договор, но у вас точно есть право аренды. Мы очень, очень древний город. Здесь была римская деревня, а во времена средневековья Данвич был одним из 10 крупнейших поселений в Великобритании", — добавил мужчина.

По его словам, часть этой истории уже унесена наступающими прибрежными водами, и многие районы города "теперь находятся под водой". Средневековый участок Данвича был назван "британской Атлантидой", сообщает газета Express, и уже давно исследуется морскими археологами.

Средневековый участок Данвича был назван "британской Атлантидой" Фото: Past and Present Journal

Несмотря на свои размеры, эта маленькая деревушка по-прежнему привлекает туристов.

"Мы видим много туристов, но не как на крупном курорте, потому что здесь нет ничего, что могло бы привлечь много людей. Здесь хороший пляж. Здесь хорошо купаться. Но здесь нет рядов магазинов с рыбой и чипсами. Такого рода вещей здесь просто не существует", — пояснил Джефф Абелл.

На берегу моря расположено кафе Flora Tea Rooms, а дальше вглубь острова можно выпить пинту пива в пабе The Ship. Кроме того, в районе расположены руины и музей, рассказывающий о богатой многовековой истории деревни.

Ранее Фокус сообщал, что приморский мегаполис таинственно покинули 2000 лет назад. Город Сопара, расположенный примерно в 60 милях к северу от Мумбаи, когда-то был важным торговым центром, соединявшим Азию с Европой.

Также стало известно, что эксперты считают, что нашли вход в "подземный мир". Исследовательская группа проекта "Lyobaa" после сканирования участка земли обнаружила несколько подземных пустот и аномалий, которые сходятся с историческими рассказами о подземной системе камер.