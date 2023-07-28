Увидела на YouTube: 11-летнюю девочку арестовали за телефонный розыгрыш (видео)

Шутка ребенка не отличалась особой замысловатостью, но вызвала серьезную тревогу властей. 11-летняя девочка отправила в службу спасения сообщение о том, что ее 14-летнюю подругу похитил и что она едет за похитителем.

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В США полиция Флориды арестовала 11-летнюю девочку за телефонный розыгрыш с целью "преподать ей урок" после того, как она повторила увиденный на YouTube видеоролик, в котором предлагалось "забавно" сообщить о похищении друга. Об этом пишет The Mirror.

Шутка ребенка не отличалась особой замысловатостью, но вызвала серьезную тревогу властей. 11-летняя девочка отправила в службу 911 сообщение о том, что ее 14-летнюю подругу похитили, и что она едет за похитителем.

"В течение следующих полутора часов девочка присылала новые сообщения, включая описание подозреваемого мужчины и информацию о том, что у него есть пистолет. В конце концов, следственные действия привели помощников к дому в Порт-Орандже, где был обнаружен мобильный телефон, с которого было отправлено сообщение 911", — заявили представители полицейского управления Волусии.

Полицейским удалось установить местонахождение девочки по ее мобильному телефону Фото: Volusia Sheriff's Office/Facebook

Правоохранителям удалось установить местонахождение девочки по ее мобильному телефону. Прибыв на место, они поговорили с ее отцом, который сообщил, что его ребенок находится дома на заднем дворе.

Полицейские прошли через дом на задний двор и обнаружили девочку с мобильным телефоном в руках. Она разговаривала, и на другом конце был диспетчер шерифа Волусии, который звонил, чтобы подтвердить, что помощники уже на месте.

Ребенок рассказал офицерам, что идея возникла у нее при просмотре ролика на YouTube, и она "подумала, что это будет смешно". Тогда взрослые мужчины в форме решили, что просто предупредить ее недостаточно. Они арестовали и допросили 11-летнюю девочку. Теперь ей предъявлено обвинение в совершении преступления.

"Шериф Майк Читвуд не "развеселился". Подобные выходки опасны — мы собираемся расследовать каждый инцидент, но сегодня были потрачены ценные ресурсы, которые могли бы помочь кому-то другому, кто действительно нуждается в нашей помощи", — говорится в заявлении полиции.

После того как офицеры выполнили свои обязанности, арестовав ребенка и обеспечив ему судимость, на снятие которой придется потратить деньги, когда он станет взрослым, они предупредили родителей, что в их обязанности входит следить за тем, что их дети делают в социальных сетях и со своими телефонами.

Ранее Фокус сообщал, что девочка, пропавшая 4 года назад, сама пришла в полицейский участок. Алисии Наварро было 14 лет, когда она исчезла в 2019 году, а сейчас ей 18 лет. Девушка соскучилась по матери и решила вернуться домой. Полиция продолжает расследование этого необычного случая.

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