Миром будет править ИИ: "путешественник во времени" побывал в 6000-м году (видео)

По словам мужчины из Великобритании, широкая общественность узнает о существовании телепорта уже через несколько лет. Тогда он планирует снова посетить будущее, чтобы найти друга, который так и не вернулся в реальность.

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Мужчина из Великобритании считает себя "путешественником во времени" и в качестве доказательства показал снимок из 6000-го года, который ему удалось якобы лично сделать. Об этом пишет издание Mirror.

Парень встретился с репортером, чтобы рассказать ему о том, как будет жить мир и люди в нем через несколько тысяч лет. Также он поделился некоторыми секретными технологиями, которыми будет пользоваться человечество.

В будущее он попал не просто так, а стал частью секретной программы, которая якобы проходила в 1990-х годах. При этом, он вынужден скрываться, ведь за такие рассказы ему могут угрожать.

Путешествие в 6000-й год: чего ожидать человечеству

По словам мужчины из Великобритании, к тому времени телепорт будет обыденностью и каждый желающий сможет этим воспользоваться. При этом, в другом измерении придется быть невидимым. Люди не смогут вмешиваться в историю, они будут выступать в качестве наблюдателей.

Людьми к тому времени будет править искусственный интеллект (ИИ), который без ошибок выполняет задачи и распознает человеческие эмоции. Также ИИ сможет предсказывать будущее, однако для чего эта функция, когда есть машина времени, мужчина не уточнил. При этом, уничтожать человечество никто не будет.

В то же время человечество будет активно осваивать Вселенную, а люди могут обрести цифровое бессмертие, лишь загрузив свое сознание в компьютер.

Проблема с перенаселением также будет якобы решена, ведь люди смогут в 6000-м году уменьшаться в размерах. Соответственно, жить в меньшем пространстве и требовать меньше ресурсов. Все так, как в голливудском фильме "Короче" с Мэттом Дэймоном.

"Путешественнику во времени" также удалось сделать фотографию одного из городов, но она размыта. Что именно это за место — он не уточнил, ведь это, по его мнению, сильно повлияет на ход истории.

Широкой общественности тема путешествий во времени станет известной к 2028 году. Тогда мужчина планирует вернуться обратно и найти своего друга, который так и не вернулся обратно в реальность. Его товарищ якобы прошел процедуру оцифровки сознания, но не знал, что процедура односторонняя.

Напомним, 14 июля сообщалось, что "путешественник во времени" рассказал, когда будет раскрыт "секрет вечной жизни". Ино Аларик, который утверждает, что знает о событиях будущего, поделился своим новым прогнозом. Ранее мужчина рассказывал о планетах-близнецах Земли, визитах инопланетян и Третьей мировой войне.