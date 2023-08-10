Развалился на части: дом рухнул в реку во время наводнения (фото)

Подобные наводнения происходят в Аляске, когда ледники тают, а огромное количество воды поступает в близлежащие озера.

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В США жителям Аляски удалось снять на видео момент, когда дом и деревья начали падать в реку Менденхолл, вышедшую из берегов после экстренного предупреждения о наводнении. Об этом пишет Daily Star.

На кадрах, распространившейся в интернете, видно, как серое здание медленно наклоняется вперед, после чего начинает разваливаться на части. Дом рушится, падая в бурлящие воды реки Менденхолл, а шокированные зрители кричат: "Вот, черт".

Это жилье было одним из как минимум двух разрушенных зданий. На другом видеоролике видно, как крыльцо другого дома падает в воду. Деревья, которые росли рядом, также разделили их участь.

Серое здание медленно наклоняется вперед, после чего начинает разваливаться на части Фото: Local News X

В Джуно эвакуированы жители после наводнения, вызванного выбросом воды из озера. Власти Аляски были вынуждены выступить с экстренным заявлением после сильного наводнения, вызванного крупным выбросом воды из бассейна Suicide Basin.

В воскресенье уровень воды в реке понизился, но городские власти заявили, что берега реки остаются крайне неустойчивыми. По словам городских властей, некоторые дороги были заблокированы илом и обломками, образовавшимися в результате наводнения.

Этот дом было одним из как минимум двух разрушенных зданий Фото: Local News X

Такие наводнения происходят, когда ледники тают и выливают огромное количество воды в близлежащие озера.

Власти Джуно предупредили, что из-за наводнения дополнительные строения в окрестностях столицы могут оказаться под угрозой серьезного повреждения или разрушения. Жителей призывают держаться подальше от реки из-за неустойчивых берегов. Они также предупредили, что, хотя дальнейшего наводнения не ожидается, опасность сохраняется.

Ранее Фокус сообщал, что ужасное обрушение третьего по высоте сооружения в мире до сих пор окутано тайной. Радиомачта высотой 646 метров не дотягивает до звания самой высокой из когда-либо существовавших башен, однако в период эксплуатации с 1974 по 1991 гг. она была близка к этому. 32 года назад она упала на землю.

Также стало известно, что автомобиль взлетел в воздух и врезался в жилой дом. Сотрудники полиции установили, что авария была преднамеренной. После извлечения автомобиля в верхнем углу дома образовалась огромная дыра.