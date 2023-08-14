Теория MH370: возле пропавшего самолета зафиксировали загадочное НЛО (видео)

На кадрах видно небольшой шар, который проносится мимо воздушного судна. Вскоре к нему присоединяются еще два неизвестных объекта. Когда самолет приближается к облаку —ударяет сильная вспышка, после чего судно вместе с тремя шарами исчезает в небе.

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В сети появились кадры, на которых видно летающие шары, вращающиеся вокруг самолета. Пользователи предположили, что на видео показано, что случилось с загадочным рейсом MH370. Об этом сообщает издание Мirror.

Кадры, якобы снятые со спутника, на которых изображены шары, плавающие вокруг самолета в небе, убедили сторонников теории заговора в том, что случилось с пропавшим без вести рейсом MH370.

Рейс Malaysia Airlines исчез в марте 2014 года после вылета из аэропорта Куала-Лумпура в Пекин. Он потерял связь с авиадиспетчерской службой через 40 минут после взлета над Южно-Китайским морем и исчез с радаров. Были развернуты обширные поисково-спасательные операции, но ни один из 239 человек на борту так и не был найден, что стало одной из самых больших загадок всех времен.

Из-за возникшего видео люди нашли причину исчезновения самолета в неземных силах. Один человек предположил, что шары, летающие вокруг самолета, являются доказательством того, что MH370 мог быть телепортирован. На "просочившихся" кадрах виден самолет, приближающийся к огромному облаку слева.

По мере того, как он продолжает свой полет, справа появляется небольшой шар, который проносится мимо корабля, прежде чем приблизиться к его крыльям. Вскоре к нему присоединяются еще два шара, и троица движется по кругу по всей плоскости. Когда самолет приближается к облаку, ударяет сильная вспышка. Самолет вместе с тремя шарами исчезает в небе.

Что известно про Boeing рейса MH370

Boeing 777-200ER авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс 370 по маршруту Куала-Лумпур – Пекин, 8 марта 2014 года исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлета. На его борту находилось 239 человек (12 членов экипажа и 227 пассажиров), все они в январе 2015 года были признаны погибшими в результате "несчастного случая".

Власти Малайзии обнародовали финальный отчет о расследовании загадочного исчезновения самолета Boeing 777-200ER, пропавшего над Индийским океаном в 2014 году.