Один шанс на 100 тысяч: в зоомагазине вылупилась редкая двухголовая змея (видео)

Владелица магазина объяснила, что из яйца змеи должны были вылупиться близнецы, но эмбрион не разделился, в результате чего получились две головы.

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В Великобритании, в магазине экзотических животных в Девоне вылупилась двухголовая змея. Об этом пишет BBC News.

Змея, относящаяся к виду Western Hognose, вылупилась в прошлом месяце в магазине Exeter Exotics в Эксетере. Считается, что вероятность того, что у змеи будет две головы, составляет один шанс из 100 000.

Владелица магазина Алисия Джонс сказала, что она была "шокирована" и даже не поверила, когда поняла, что стала свидетельницей необычного явления. Женщина объяснила, что из яйца змеи должны были вылупиться близнецы, но эмбрион не разделился, в результате чего получились две головы.

"Я была потрясена. Сначала я немного не поверила, потому что такие случаи редки", — сказала она.

Змеи, родившиеся с двумя головами, обычно имеют более короткую продолжительность жизни Фото: Instagram/exeter_exotics

Змеи, родившиеся с двумя головами, обычно имеют более короткую продолжительность жизни, чем другие змеи.

"Это увлекательно, но все же печально. Если бы мы почувствовали, что ситуация ухудшается, что ему плохо, что он испытывает дискомфорт или боль, то тогда бы мы пересмотрели ее", — добавила Алисия.

Владелец магазина сообщила, что продавать змею они не собираются и в настоящее время готовы рассмотреть предложения по названию каждой головы.

Женщина немного рассказала и о виде Western Hognose.

"Я их просто обожаю. Мне нравится, что они довольно вздорные и дерзкие. Они не всегда подходят для новичков, потому что издают небольшое шипение, говорящее "оставьте меня в покое", они довольно бойкие", — сказала британка.

Ранее Фокус сообщал, что двухголовая змея обладает "двумя разными личностями". Рептилия может легко повредить себе шею, пытаясь двигаться в разных направлениях и застревая. Это произошло в феврале 2021 года, когда ее впервые отправили на лечение.

Также стало известно, что из океана выползла огромная ядовитая морская змея. Ее длина была чуть больше метра, а вес от 2 до 3 килограммов. Они заметили, что животное было в плохом состоянии.