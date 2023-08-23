Щедрая программа лояльности: в Китае ресторан обанкротился спустя 2 недели после открытия

Владельцы заведения в городе Чэнду предложили посетителям приобрести членскую карточку, благодаря которой в течении месяца можно было питаться бесплатно. Китайцы слишком буквально это восприняли.

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В Китае ресторану пришлось закрыться всего спустя 2 недели после открытия. Причиной стала слишком щедрая программа лояльности. Об этом пишет издание Mirror.

Речь идет о заведении Jiamener в китайском городе Чэнду. Ресторан специализировался на блюдах, которые готовятся традиционным способом в кипящих кастрюлях. Около двух недель оно проработало, пока не разорилось из-за реакции клиентов на акцию. Посетители слишком буквально отнеслись к предложению, в котором им предлагается есть все блюда без ограничения.

Для использования такой программы лояльности китайцам предлагалось приобрести членскую карточку, стоимость которой была 125 юаней (640 гривен). Она давала посетителям возможность в течении месяца бесплатно питаться в заведении, что и было ошибкой владельцев.

В Китае ресторан закрылся из-за программы лояльности спустя несколько недель работы Фото: Mirror

Многие начали делиться такими карточками со своими родственниками и друзьями. В результате получилось, что ресторан в течении дня мог обслужить бесплатно не менее 500 клиентов, которые выстраивались благодаря акции в огромные очереди.

В результате, издержки составили 500 000 юаней (2 578 805 гривен). Это были слишком огромные убытки для ресторана и он был вынужден закрыться уже спустя 2 недели.

В разговоре с ABC News владельцы рассказывали, что ожидали потерять больше денег, однако надеялись что это поможет им в дальнейшем получить постоянных клиентов и в такой способ построить большой бизнес.

Напомним, 2 августа сообщалось, что на Манхэттене собираются открыть ресторан высокой кухни с блюдами со вкусом кошачьего корма. Ресторан станет вторым после итальянской траттории Gatto Bianco от бренда деликатесных кормов для кошек.