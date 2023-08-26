Вызывает рвоту: в израильском ресторане подают шоколадное мороженное в унитазе (видео)

Видео из ресторана, опубликованное в соцсетях, очень быстро стало вирусным.

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Десерт, который при первом взгляде вызывает рвоту, предлагают посетителям ресторана под названием Gordos в Холоне, к югу от Тель-Авива (Израиль). Там начали подавать шоколадное мороженое для большой компании, которое помещают в унитаз, для пущего эффекта размазав его по стенкам, пишет The New York.

О заведении и его, мягко говоря, странной позиции в меню, стало известно после того, как в соцсетях, в частности в TikTok, завирусилось видео, снятое в ресторане. На записи официант ставит на стол белый унитаз, в котором – мороженное. Правда, десерт больше напоминает кое-что куде менее приятное и по виду, и по цвету.

Посетители же, похоже, в восторге и с удовольствием ложками уплетают десерт, смеясь при этом.

Что послужило вдохновением для такой подачи, остается неясным.

Реакция в соцсетях не заставила себя ждать:

"И люди едят это д***мо?", "Как ваш постоянный клиент, честно говоря, на этот раз я был в шоке", "Блин, концепция выглядит очень тревожно", "Самая отвратительная вещь, которую я когда-либо видел", – пишут в комментариях.

Пакистанское издание Samaa обиделось на название десерта "Third House of S – – t", которое, по их мнению, было отсылкой к "почитаемой концепции Третьего Храма в еврейской традиции".

"Гипотетический Третий Храм является предметом глубокого религиозного значения для многих, что делает название десерта предметом споров. Критики утверждают, что использование такого названия для десерта может быть истолковано как неуважение к религиозным убеждениям, которых придерживается значительная часть населения страны", – пишут журналисты.

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