Развод не за горами: беременная женщина пожаловалась на игровую зависимость мужа

По словам девушки, они с супругом совершенно не проводят времени вместе, ведь каждую свободную минуту он сидит за компьютером. В одной игре за последние несколько лет мужчина провел практически 4 тысячи часов.

Related video

Женщина оказалась в замешательстве из-за игровой зависимости своего мужа, который ночами напролет сидит в компьютере и забывает о своих обязанностях партнера. Об этом сообщает издание Mirror.

В материале отмечается, что игровой мир очень захватывающий и может подарить человеку несколько часов расслабления, но в нем есть свои подводные камни. Иногда любовь людей к играм заходит слишком далеко и может даже разрушить брак.

В анонимном письме в Baby Centre женщина рассказала, что ее муж может ночью играть на протяжении нескольких часов, а потом после раннего пробуждения снова сидеть за компьютером. Порой игровые сеансы могут длиться и по 12 часов.

Из-за такого способа жизни жена вынуждена засыпать в полном одиночестве, а перед этим самостоятельно ухаживать за их совместным ребенком.

"Наш ребенок проснулся в 5 утра и захотел бутылочку, я спросила, может ли он это сделать, не понимая, что он только недавно лег спать, а я осталась наверху с 8 вечера, нездоровая и беременная. Он обвинил меня в том, что я на него кричу. Я думаю, что из-за того, что он устал, он сорвался на меня", — рассказывает девушка.

Когда в семье подымается тема игровой зависимости, муж начинает себя всячески оправдывать. Жена решила провести небольшое расследование, в ходе которого выяснила, что за 5 лет мужчина набрал 3 791 час только в одной игре.

В некоторых вещах по дому он все же помогает, но девушке хотелось бы больше проводить с ним совместного времени. Когда у них появляются свободные минуты, партнер проводит их за игрой.

"Я чувствую себя такой одинокой, и мне кажется, что он никогда не уделяет мне времени. Я близка к тому, чтобы расторгнуть брак из-за этого, потому что я много раз выражала свою озабоченность, а он никак не меняется. Я чувствую, что мы настолько отдалились друг от друга, что наш брак уже не исправить", — рассказывает дальше женщина.

Ранее Фокус сообщал, что американец рискует жизнью, питаясь каждый день сырым мясом. На эту зависимость у него уходит около 175 долларов в неделю. В его ежедневный рацион входят и другие неприготовленные органы животных.