"Расставил приоритеты": состоятельный мужчина оставил пасынка без наследства ради своих детей

Мужчина женился несколько лет назад на своей нынешней жене. Он утверждает, что материально поддерживает всех детей и воспитывает приемного ребенка как своего собственного. Однако, похоже, что все изменилось.

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Состоятельный мужчина, который воспитывал своего пасынка с 10 лет, принял решение лишить его наследства. Он утверждает, что смог сколотить свое состояние благодаря биологическим детям. Об этом пишет The Mirror.

Один мужчина, который решил не называть своего имени, подвергся критике в соцсетях за то, что отказался указать в завещании своего пасынка в качестве получателя наследства. Несмотря на суровость решения, отчим теперь размышляет, правильный ли выбор он сделал. Написав сообщение на популярном форуме Reddit, он заявил, что его семья недовольна таким поступком, и теперь он хочет услышать мнение других людей.

Мужчина женился несколько лет назад на своей нынешней жене, у которой есть ребенок от предыдущих отношений. Кроме того, у него есть собственные биологические дети от первого брака. Он утверждает, что материально поддерживает всех детей и воспитывает приемного ребенка как своего собственного. Однако, похоже, что все изменилось.

"Недавно я обновил свое завещание и решил не включать пасынка в число бенефициаров. Теперь я задаюсь вопросом, не являюсь ли я дураком в этом сценарии. Я всегда ясно давал понять, что мои биологические дети будут основными бенефициарами моего имущества. Сейчас мое решение объясняется тем, что я хочу быть уверенным в том, что именно мои дети получат справедливую долю", — написал он.

Иллюстративное фото Фото: Flickr

Мужчина добавил, что сколотил свое состояние благодаря родным детям, потому что они были частью его жизни дольше и имеют более тесную связь.

"Я считаю, что будет справедливо отдать им предпочтение в своем завещании. Жена и еще часть родных утверждают, что я, как приемный родитель, обязан относиться к ним одинаково и обеспечивать пасынка так же, как и своих биологических детей", — добавил он.

Пользователи Reddit поспешили осудить решение мужчины, причем большинство из них встали на сторону расстроенных членов семьи.

"Вы постоянно говорите, что хотите "расставить приоритеты" для своих биологических детей, но это можно сделать, не вычеркивая пасынка полностью", — прокомментировал один из пользователей.

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