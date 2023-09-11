Красные реки: в Португалии вино затопило улицы города (видео)

Специалисты на предприятии, где лопнули резервуары, боялись спровоцировать экологическую катастрофу и решили вылить вино прямо на улице.

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Взрыв на цистерне в ликеро-водочном заводе Levira вызвал настоящее наводнение из красного вина в городе Анадия. В аккаунте _o_cabra_da_peste в Twitter опубликовано соответствующее видео.

На видео можно увидеть, как красная "река", образованную разливом, течет по улице населенного пункта. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.

Жидкость, по информации издания Jornal de Notícias, специалисты решили слить, поскольку опасались экологической катастрофы. Выяснилось, что резервуары лопнули и вызвали огромное наводнение красного вина.

Вина было так много, что люди боялись экологической катастрофы. На место вызвали волонтеров Анадии, чтобы слить жидкость и транспортировать ее на очистные сооружения.

"Нашим самым большим беспокойством было то, что оно попадет в реку Сертима и повлечет экологическую катастрофу", — рассказал вице-президент городского совета Анадии Хорхе Сампайо.

Компания, ответственная за разлив, не только взяла на себя ответственность за ущерб, нанесенный жителям. Организация взяла на себя убытки, но и привлекла работников и технику для очистки улиц при поддержке городского совета и пожарной службы.

Представители завода также обратились с просьбой к жителям фотографировать повреждения и ущерб, чтобы они могли связаться и согласовать необходимые процедуры. В течение дня ликеро-водочный завод привлек работников и технику к уборочным работам при поддержке Анадийского городского совета и пожарной охраны.

Напомним, 27 августа стало известно, что Франция на уничтожение излишков вина потратит 200 миллионов евро. Алкоголь решили использовать для производства таких предметов, как дезинфицирующее средство для рук, духи и моющие средства.