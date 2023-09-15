Ни один день не был в радость: самая "старая" женщина в мире умерла в возрасте 129 лет

У женщины осталось 5 внуков и 16 правнуков. Она родилась еще до того, как последнего российский царь Николай Второй взошел на престол.

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Пережившей сталинские репрессии Коку Истамбуловой в июне исполнилось бы 130 лет, согласно утвержденным в РФ пенсионным данным. Чиновники заявляют, что она была старше женщины, включенной в Книгу рекордов РФ, которая в прошлом году умерла, предположительно, в 128-летнем возрасте. Об этом сообщает The Mirror.

О Коку писали газеты после того, как она заявила, что в ее долгой жизни не было ни одного счастливого дня.

По словам ее внука Ильяса Абубакарова, в день смерти она поужинала, как обычно, в своем доме в чеченской деревне.

"Она шутила, она говорила. Потом ей внезапно стало плохо, и она пожаловалась на боль в груди, — рассказал внук. — Мы вызвали врача, который рассказал, что у нее упало давление. Сделали уколы, однако спасти не удалось".

Родственник, возможно, самой старой женщины также сказал, что она умерла тихо и в полном сознании.

Ее похоронили в родном селе Братское. У женщины осталось 5 внуков и 16 правнуков. Она родилась еще до того, как последнего российский царь Николай Второй взошел на престол.

Коку Истамбулова, возможно, была самой старой женщиной в мире Коку Истамбулова, возможно, была самой старой женщиной в мире

Согласно российскому паспорту, женщина прожила дольше, чем просуществовал СССР. Утверждается, что датой ее рождения было 1 июня 1889 года. А на британском троне тогда находилась королева Виктория.

Однако в паспорте указан только год рождения, без точной даты и месяца. В прошлом году она эмоционально рассказывала о том, как ее соотечественников-чеченцев массово депортировали в степи Казахстана 75 лет назад.

По ее словам, люди умирали в вагонах для скота, а их тела выбрасывали на съедение голодным собакам. Если ее возраст верен, Коку в то время было 54 года.

"Это был плохой день, холодный и мрачный", — рассказывала она о февральском дне 1944 года, когда жителей Чечни изгоняли с родины. Поезд набили битком и повезли в неизвестном направлении, рассказывала она.

В суровых условиях Казахстана она потеряла обоих сыновей. Не было врачей, которые бы их лечили.

Люди заболевали и быстро умирали, подобное, по ее словам, происходило в каждой семье.

"Когда женщины рожали, дети часто умирали, потому что не было акушеров", — вспоминала женщина.

Напомним, что умер 127-летний житель Бразилии, который иногда любил выпить.

Также сообщалось, что "самая старая в мире женщина" умерла в возрасте 128 лет в Южной Африке. Она жила в трех разных столетиях и скончалась в своем доме в Северо-Западной провинции ЮАР в начале 2023 года.