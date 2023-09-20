Реинкарнация богини: в Индии родилась девочка с 26 пальцами на руках и ногах (видео)

Это заболевание называется полидактилией. Оно встречается примерно у одного из 500-1000 детей. Однако обычно поражается только одна конечность, что делает данный случай особенно редким.

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В Индии родился ребенок с семью пальцами на каждой руке и шестью пальцами на каждой ноге. Врачи говорят, что у него редкое генетическое заболевание. Об этом пишет Daily Star.

Девочка родилась с 26 пальцами на руках и ногах, и ее семья считает, что она может быть реинкарнацией индуистской богини.

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Ребенок родился в воскресенье, 17 сентября, в общинном медицинском центре Каман в индийском штате Раджастан. У девочки семь пальцев на каждой руке и шесть пальцев на каждой ноге.

Врачи заявили, что ее необычное состояние обусловлено редкой генетической аномалией.

"Нет никакого вреда в том, что у девочки 26 пальцев, но это генетическая аномалия. В остальном девочка абсолютно здорова", — пояснил доктор Б.С. Сони, работающий в больнице, где она родилась.

Издание отмечает, что это заболевание называется полидактилией. По данным Бостонской детской больницы, оно встречается примерно у одного из 500-1000 детей. Однако обычно поражается только одна конечность, что делает данный случай особенно редким.

Это заболевание называется полидактилией Фото: Newsflash

Мать ребенка, 25-летняя Сарджу Деви очень рада. Семья считает, что их новая дочь может быть реинкарнацией индуистской богиней Дхолагарх Деви. Храм божества находится в штате Раджастхан, где и родилась эта малышка.

"Моя сестра родила ребенка, у которого 26 пальцев, и мы считаем, что это воплощение Дхолагарх Деви. Мы очень счастливы", — рассказал местным СМИ брат молодой мамы.

Пока неясно, планируют ли члены семьи удалять лишние пальцы на руках и ногах новорожденной девочки хирургическим путем. Врачи считают, что полидактилия передается по наследству. Это заболевание возникает еще в утробе матери, если развитие пальцев ребенка происходит слишком долго.

Лишние пальцы на руках и ногах обычно удаляют, когда ребенку исполняется от года до двух лет, поскольку лишние пальцы могут стать причиной проблем со здоровьем в дальнейшем развитии.

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