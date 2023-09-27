Максимальная польза: робот-массажер с ИИ открывает новые возможности для человека (фото)

Компания Phillonlabs потратила более двух лет на создание робота Phill, который должен поднять оздоровительные технологии на новый уровень. Усовершенствованный искусственный интеллект робота позволяет ему изучать и запоминать ваши предпочтения в массаже, делая каждый сеанс уникальным и индивидуальным.

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Компания Phillonlabs представила робота-массажера Phill. Это передовое терапевтическое решение, предназначенное для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни и желающих получать ежедневную пользу от массажа, не выходя из дома. Об этом пишет Fox News.

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Phill также может свободно стоять рядом с вашей кроватью, но на этом все его плюсы не заканчиваются. Основной особенностью робота является искусственный интеллект, который будет руководить процессом с максимальной пользой для организма человека.

Многие люди ищут способы расслабиться и зарядиться энергией. Но как это сделать, если мы заняты работой, семьей и другими обязанностями? Именно в этот момент на помощь и приходит робот-массажист Phill.

Переломный момент в мире оздоровления

Большинство людей пробовали массажные кресла, направляли на больные места тепловые пушки и прибегали к другим видам альтернативного массажа, чтобы избавиться от болей. Однако робот Phill — это первый в мире массажный робот с искусственным интеллектом, обещающий непревзойденный массаж с учетом индивидуальных потребностей и предпочтений.

На фотографиях Phlll вы можете подумать, что это сложный хирургический инструмент, но это не так. Его главное достоинство заключается в том, что он разработан таким образом, чтобы располагаться рядом с вашей кроватью, сочетая в себе лучшие дизайнерские и функциональные решения. Только представьте, как вы ложитесь на кровать машина делает вам тайский массаж спины.

Робот сочитает в себе лучшие дизайнерские и функциональные решени Фото: Philonlabs

Усовершенствованный искусственный интеллект робота позволяет ему изучать и запоминать ваши предпочтения в массаже, делая каждый сеанс уникальным и индивидуальным. В то время как обычные массажные устройства предлагают стандартные функции, Phill адаптируется, обучается и дает рекомендации, чтобы каждый массаж был не только эффективным, но и расслабляющим.

Инновации и релаксация

Phill обладает впечатляющим радиусом действия в 35 дюймов в сочетании с усилием в 15 фунтов (6,8 кг). Это означает, что он не только знает, как добраться до труднодоступных мест, но и обеспечивает оптимальное давление.

Если говорить о внешнем виде, то робота можно использовать в качестве современного предмета мебели. Изящный дизайн Phill не только привлекает внимание, он включает в себя практичность. Его запатентованный складной кронштейн легко превращается в удобную тумбочку для спальни.

Phill оснащен различными насадками

Однако робот обладает и другими полезными качествами. Он оснащен различными насадками. Машина может подстроиться практически под любой тип массажа, все зависит только от человека. Любой желающий может получить глубокий массаж шариками или просто легкие прикосновения.

Прибор оснащен первоклассными датчиками, мощными моторами и новейшими микроконтроллерами Фото: Philonlabs

Прибор оснащен первоклассными датчиками, мощными моторами и новейшими микроконтроллерами, обеспечивающими плавный и точный массаж. Настроить его — проще простого. Просто подключите его к сети, синхронизируйте с приложением Phill App, и все готово.

Хотя это устройство кажется очень полезным и нужным, любой желающий должен будет внести предоплату в размере 2 000 долларов на сайте Indiegogo, чтобы зарезервировать одного из них.

Компания Phillonlabs потратила более двух лет на создание Phill, что свидетельствует об их стремлении объединить оздоровительные технологии с технологиями. Однако, как и в случае с любыми другими технологическими чудесами, это сопровождается как восторгом, так и скептицизмом.

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