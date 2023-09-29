"Диверсия против скреп": в РФ уволили учителя из-за прически и фото в женском пальто (фото)

По данным российских журналистов, из-за студенческих фотографий с длинными волосами педагога обвинили в пропаганде ЛГБТ-сообщества.

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В российском городе Сургуте учителя вынудили уволиться из-за своего внешнего вида, вызвав бурю обсуждений среди родителей. Они обвинили педагога в пропаганде ЛГБТ-сообщества и нетрадиционных ценностей. Об этом пишет российское медиа Baza.

"В диверсии против скреп заподозрили Артура Морозова — нового учителя математики в гимназии имени Салманова. Родители ополчились на него из-за внешнего вида", — сказано в сообщении.

По мнению родителей, педагог вызывал вопросы своим внешним видом: длинные волосы, татуированные брови и женская сумка. В социальных сетях также были найдены фотографии, на которых Артур был одет в женское пальто.

Сначала родители обсуждали эту ситуацию в родительских чатах, и мнения разделились. Некоторые считали, что внешний вид учителя не имеет значения. Однако позднее анонимная жалоба была направлена в руководство школы, в которой работал Артур. Там его уже явно обвиняли в пропаганде ЛГБТ-сообщества. Чтобы избежать проблем, учитель принял решение уйти с работы по собственной инициативе.

Внешний вид педагога візівал вопросы у родителей Фото: Baza Учителя обвинили в пропаганде ЛГБТ Фото: Baza

Артур утверждает, что его дискредитировали и "выставили в негативном свете". Он закрыл доступ к своим социальным сетям еще в августе, ученики и их родители не выдвигали ему претензий по ходу занятий, и фотографии, которые вызвали возмущение, были сделаны еще в студенческие годы.

Напомним, депутат Госдумы РФ и член Комитета по международным делам выступила против фильма "Барби". Она обвинила картину в пропаганде ЛГБТ.

Ранее также сообщалось, что исполнительному директору интернет-компании "Яндекс" Артему Савиновскому грозит судебное преследование за пропаганду ЛГБТ.