"Никто не в безопасности": гости и жители Парижа страдают от нашествия клопов (видео)

Кадры существ, ползающих по высокоскоростным поездам и парижскому метро, стали вирусными в социальных сетях. Многие люди делятся своими рассказами о наличии клопов в местных кинотеатрах и даже в аэропорту.

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В Париже объявили о нашествии клопов, вызывающем серьезные опасения относительно того, что кровососущие насекомые могут искусать участников предстоящих Олимпийских игр следующим летом. Об этом пишет NBC News.

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Заместитель мэра предупредил, что "никто не безопасности" из-за нашествия клопов.

Кадры существ, ползающих по высокоскоростным поездам и парижскому метро, стали вирусными в социальных сетях. Многие люди делятся своими рассказами о наличии клопов в кинотеатрах и даже в аэропорту Шарля де Голля. После того как эти сообщения достигли самых высших уровней правительства, министр транспорта Клемент Бон объявил в пятницу, что обсудит этот вопрос с транспортными операторами на следующей неделе.

Обещая "успокоить и защитить" путешественников, использующих системы общественного транспорта, чиновник заявил, что операторы "будут более эффективно обслуживать клиентов". Его сообщение появилось на следующий день после того, как заместитель мэра Парижа Эммануэль Грегуар написал письмо от имени мэрии французской столицы, призывая премьер-министра Элизабет Борн принять меры по борьбе с "бедствием".

"Никто не в безопасности", — подчеркнул он в отдельном посте в четверг, призывая к "скоординированным мерам" между органами здравоохранения и местными сообществами для предотвращения распространения насекомых. Эти сущности залезают в мебель, одежду и постельные принадлежности, а также питаются кровью, обычно ночью. Самки способны откладывать до семи яиц в день, что создает быстрое распространение заражения. Согласно данным французского правительства, укусы могут вызвать сыпь, аллергические реакции и волдыри.

Ранее Фокус сообщал, что в Австралии "умный динго" ограбил лодку, украв сумку и закуски. Животное успело трижды сплавать от берега к кораблю туристов, которые оставили свои вещи без присмотра. Многих пользователей соцсетей позабавила сообразительность собаки.

Также стало известно, что пастор, который хотел показать "божественную защиту", оказался лжецом. Вместо того, чтобы восхититься трюком, люди в комментариях предложили проповеднику повторить все это, но уже с дикими львами.