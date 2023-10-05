"Место волшебства": британский университет предлагает изучать магию на магистратуре

Курс, изучающий влияние магии и колдовства на общество, решили сделать на фоне растущего интереса к фольклору.

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В Великобритании появится первая аспирантура по магии и оккультизму. Об этом пишет The Telegraph.

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Университет Эксетера стремится использовать растущий интерес к "магическим" предметам, предлагая курс, который будет изучать историю и влияние колдовства во всем мире на общество и науку. Он стартует в сентябре 2024 года и будет опираться на историю, литературу, философию, археологию, социологию, психологию, драматургию и религию, чтобы показать роль магии на Западе и Востоке.

"Недавний всплеск интереса к магии и оккультизму в научных кругах и за их пределами лежит в основе самых острых вопросов нашего общества. Деколонизация, исследование альтернативных эпистемологий, феминизм и антирасизм лежат в основе этой программы", — сказала профессор Эмили Сэлоув, возглавляющая курс.

Иллюстративное фото Фото: Pexels

Она отметила, что это перечеркивает наметившуюся в последние десятилетия тенденцию "отбрасывать изучение магии и оккультизма", считая, что они "больше не имеют значения для "современных людей"".

Приводя в пример такие ритуалы, как ношение украшений, считающихся счастливыми или представляющих собой точку контакта с далеким человеком или предметом, прикосновение к дереву или отказ от бритья, чтобы не сглазить, Селове сказала, что поверхностный взгляд на верования окружающих людей показывает нам, что магия является частью нашей повседневной жизни.

Это подтверждается ростом популярности фольклора, колдовства, таро и кристаллов, который воспринимается как реакция на упадок организованной религии. Перепись населения 2022 года показала, что в Великобритании увеличилось число людей, причисляющих себя к язычникам и викканам, а самой быстрорастущей религией стал шаманизм.

Курс будет сочетать в себе традиционные западные академические методики и более альтернативные подходы, при этом студенты смогут защищать диссертацию. В программе говорится, что студенты будут обладать такими навыками, как творческое мышление, аналитическое мышление, любознательность и умение учиться на протяжении всей жизни.

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