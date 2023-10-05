Покусала агентов Секретной службы: из Белого дома вывезли уже вторую собаку Байдена

По словам пресс-секретаря первой леди Элизабет Александер, зафиксировано 11 случаев "агрессивного поведения собаки", поэтому президентская семья решила отправить ее в другой дом. Ранее одну из собак Байдена, по кличке Майор, также отправили прочь из-за инцидента, связанного с укусом сотрудника.

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Собака президента США Джо Байдена Командор больше не живет в Белом доме после того, как укусила сотрудника Секретной службы. Это был 11-й инцидент с участием овчарки, которая, по словам пресс-секретаря первой леди Джилл Байден Элизабет Александер, является "агрессивной". Об этом пишет The New York Times.

Командор, двухлетняя немецкая овчарка, была отправлена ​​в другой дом, где будет проходить дальнейшую дрессировку и оценку. Президентская семья надеется, что собака сможет вернуться в Белый дом, но только после того, как ее поведение будет признано безопасным.

Инцидент с укусом произошел в конце прошлой недели, когда Командор напал на сотрудника Секретной службы, который пытался приблизиться к собаке. Это был не первый случай, когда Командор проявляла агрессию по отношению к сотрудникам Белого дома.

Так, в июле 2023 года собака укусила другого сотрудника Секретной службы, а в прошлом месяце она лаяла на сотрудника так агрессивно, что тот был вынужден использовать стул в качестве щита.

Пресс-секретарь первой леди Джилл Байден Элизабет Александер заявила, что президент и его супруга "глубоко заботятся о безопасности тех, кто работает в Белом доме, и тех, кто охраняет их каждый день".

"Они по-прежнему благодарны за терпение и поддержку Секретной службы США и всем заинтересованным лицам, которые продолжают работать над решением проблемы", — сказала она.

Внутренняя электронная переписка, полученная группой консервативных активистов, зафиксировала 10 случаев "агрессивного поведения" Командора.

Собака Джо Байдена Командор рядом с сотрудниками Секретной службы Фото: FOXnews

В одном из случаев собака лаяла на сотрудника Секретной службы, который пытался приблизиться к ней, а в другом случае она укусила сотрудника, который пытался забрать у нее игрушку.

Агенты Секретной службы не несут ответственности за домашних животных президента, но они часто оказываются рядом с ними, когда патрулируют территорию Белого дома или выполняют свои обязанности по охране президента и его семьи.

В июле, после очередного эпизода с участием Командора, начальник отдела коммуникаций Секретной службы Энтони Гульельми заявил, что иногда агентам неизбежно приходится находиться в непосредственной близости от домашних животных.

"Хотя специальные агенты и офицеры не заботятся о домашних животных первой семьи и не обращаются с ними, мы постоянно работаем со всеми соответствующими организациями, чтобы свести к минимуму негативное воздействие в среде, где есть домашние животные", — сказал он.

Ранее одну из собак Байдена, по имени Майор, также отправили прочь от Белого дома из-за инцидента, связанного с укусом сотрудника.

Точное местоположение и будущие планы для Командора не были раскрыты.

Напомним, 27 сентября стало известно, что собака Джо Байдена укусила агента Секретной службы. Тогда сообщалось, что все обошлось без серьезных последствий.

Ранее также сообщалось о минимум 7 инцидентах, в которых Командор покусал семерых сотрудников Белого дома.