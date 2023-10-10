Потратила €40 000: самая татуированная женщина Великобритании показала фото "до" (фото)
По словам 36-летней девушки, ее даже принимали за представителя криминальной группировки, а иногда из-за внешнего вида она не проходит фейсконтроль в пабах.
Одна из самых татуированных женщин в мире ошеломила поклонников снимками, сделанным до радикальной трансформации внешности. Пост опубликован в Instagram becky_holt_bolt.
Бекки Холт из Пойнтона (графство Чешир) потратила 35 тыс. фунтов стерлингов (40 тыс. евро) на татуировки, которыми покрыто 95% ее кожи, в том числе лицо, подмышки и прочие интимности.
По словам 36-летней девушки, ее даже принимали за представителя криминальной группировки, а ее мать рассказала, что иногда из-за внешнего вида дочь не пускают в пабы.
Теперь Бекки удивила свои 150 тыс. подписчиков в Instagram, выложив фото, сделанные еще до того, как радикально изменила внешний облик.
На фото "до" у девушки практически не было татуировок, за исключением рисунка на руке.
На опубликованных снимках девушка с длинными темными волосами в черном платье без бретелек — а на руке только только несколько тату.
Поклонники не могли поверить, что на старых снимках нынешняя модель.
Кто-то высказался о том, что в нынешнем облике девушка выглядит "намного здоровее".
"Ходячее произведение искусства!" — написал пользователь.
Но другие посчитали старые снимки более предпочтительными.
"Твое тело, твоя жизнь — это твой выбор. Но если публикуешь, значит, что интересуешься мнением других", — прокомментировал еще один.
Напомним, что женщина расплакалась, когда увидела свою новую татуировку: тату было не на нужном месте.
Также сообщалось, что немку, которая стала жертвой боевиков в Израиле, опознали по татуировке и дредам.