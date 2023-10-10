Не успел побывать внутри: миллиардер построил огромный особняк на крыше небоскреба (фото)

Владелец особняка стоимостью 16 млн фунтов стерлингов никогда не видел свое жилье изнутри, оборудованное бассейном с эффектом бесконечности и расположенное на вершине огромного небоскреба.

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"Небесный особняк" Виджая Малльи из Индии стоит без дела после того, как бизнесмен покинул страну в 2016 году. Владелец огромного дома, расположенного на вершине небоскреба, никогда не заходил внутрь своего роскошного жилья. Об этом пишет Daily Star.

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Владелец особняка стоимостью 16 млн фунтов стерлингов, который оборудован бассейном с эффектом бесконечности и расположенный на вершине огромного небоскреба, никогда не видел свое жилье изнутри. Огромный дом выглядит так, будто его доставили по воздуху на крышу другого высотного здания, однако он был построен с нуля.

На вершине небоскреба UB City в Бенгалуру (Индия) стоит особняк, в котором никто не живет. Индийское правительство даже пытается возбудить уголовное дело против бизнесмена Виджая Маллья, который является владельцем этого необычного и роскошного жилья. Он бежал из Индии в 2016 году и не видел готовое здание. В случае его возвращения на родину велика вероятность того, что правительство страны вызовет его на допрос.

На вершине небоскреба UB City в Бенгалуру (Индия) стоит особняк Фото: sriharikaranth/Instagram​

Издание отмечает, что бизнесмен, возможно, никогда не увидит дом, который он построил по индивидуальному заказу после того, как, как утверждается, обманул несколько национальных банков. Он и Нирав Моди, обвиняемый в мошенничестве с государственным банком Punjab National Bank, бежали из страны.

В настоящее время Маллья проживает в Великобритании, вдали от своего роскошного дома, строительство которого он так и не довел до конца. Бизнесмен сделал свое состояние на производстве пива Kingfisher. Он также является владельцем стайни Force India в "Формуле-1". Особняк на крыше небоскреба он начал строить 7 лет назад.

"Построить особняк на огромной консольной конструкции на такой высоте было непросто, но мы сделали все, чтобы он был построен именно так, как было задумано. Это сложное сооружение, и в настоящее время ведутся отделочные работы. Мы завершим проект в соответствии с контрактом и передадим его", — рассказал Ирфан Разак, председатель компании, которая занималась строительством.

Особняк на крыше небоскреба начали строить 7 лет назад Фото: sriharikaranth/Instagram​

Передача должна была состояться совсем недавно, но Маллья был приговорен к тюремному заключению сроком на четыре месяца в связи с досрочным решением суда по делу одного из отделов его компании. Крах Kingfisher airlines стал знаменательным событием для индийской авиации, поскольку это был крупнейший внутренний перевозчик. После этого было принято решение об экстрадиции миллиардера.

В настоящее время Маллья призван к ответу по обвинению в мошенничестве в Индии, однако пока не сообщается, будет ли он отправлен на родину. Пока что бизнесмен остается в Великобритании, и его особняк по-прежнему пустует.

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